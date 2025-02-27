https://ria.ru/20250227/izrail-2002064854.html

Израиль нанес авиаудар по посту "Хезболлы" на юге Ливана

Израиль нанес авиаудар по посту "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 27.02.2025

Израиль нанес авиаудар по посту "Хезболлы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по посту шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, после того, как зафиксировала в нем активность, сообщила в РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T21:29:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по посту шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, после того, как зафиксировала в нем активность, сообщила в четверг пресс-служба армии. "Ранее сегодня (в четверг) в районе Аайната на юге Ливана внутри наблюдательного поста, принадлежащего террористической организации "Хезболлах" была выявлена активность. ВВС Израиля нанесли удар, уничтожив пост" , - говорится в сообщении. В конце ноября 2024 года при посредничестве США и Франции было заключено соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем сроком на 60 дней. По условиям соглашения ливанская армия и миротворцы ООН должны занять всю южную границу страны, оттеснив шиитское движение "Хезболлах" за реку Литани. Израиль в свою очередь должен был вывести все свои войска с юга Ливана до 27 января, однако позже власти Ливана при посредничестве США согласились продлить действие условий соглашения до 18 февраля. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ останется на пяти позициях в буферной зоне.

https://ria.ru/20250223/izrail-2001130468.html

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в мире, ливан, израиль, сша, исраэль кац, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024