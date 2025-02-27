https://ria.ru/20250227/izrail-2001986994.html

В МИД прокомментировали действия Израиля в районе Голанских высот

В МИД прокомментировали действия Израиля в районе Голанских высот - РИА Новости, 27.02.2025

В МИД прокомментировали действия Израиля в районе Голанских высот

Действия Израиля в районе Голанских высот нарушают соглашение с Сирией о разъединении сил, а израильские удары по объектам на сирийской территории вызывают... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:24:00+03:00

2025-02-27T16:24:00+03:00

2025-02-27T16:24:00+03:00

в мире

сирия

израиль

голанские высоты

мария захарова

биньямин нетаньяху

исраэль кац

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Действия Израиля в районе Голанских высот нарушают соглашение с Сирией о разъединении сил, а израильские удары по объектам на сирийской территории вызывают обеспокоенность Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В декабре, после смены власти в Сирии, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил на Голанских высотах, достигнутое после войны 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции, а вооруженные силы перестали существовать. Израильские войска получили приказ полностью занять зону разграничения и контролирующие ее позиции, включая гору Хермон, обеспечить безопасность селений сирийских друзов. "Исходим из необходимости соблюдения суверенитета, единства и территориальной целостности этой страны (Сирии - ред.). Твердо убеждены, что в нынешних непростых условиях всем членам мирового сообщества следует проявлять ответственность, строго соблюдать нормы международного права, избегать шагов, способных спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности в Сирии. Это относится и к Израилю, действия которого в районе Голанских высот нарушают условия сирийско-израильского соглашения о разъединении сил от 1974 года", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. Она добавила, что израильские удары по объектам в Сирии вызывают обеспокоенность Москвы и не служат задачам стабилизации обстановки в стране. В воскресенье министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль не позволит никаким враждебным силам закрепиться на юге Сирии - от буферной зоны до Дамаска. Министр обороны Кац отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот. Нетаньяху тогда же заявлял, что Израиль будет контролировать сирийскую часть хребта Хермон до тех пор, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах.

https://ria.ru/20250202/siriya-1996930165.html

https://ria.ru/20250223/siriya-2001155130.html

сирия

израиль

голанские высоты

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в мире, сирия, израиль, голанские высоты, мария захарова, биньямин нетаньяху, исраэль кац, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024