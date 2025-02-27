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После избиения школьника в воронежской школе завели дело - РИА Новости, 27.02.2025
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17:09 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/izbienie-2002002121.html
После избиения школьника в воронежской школе завели дело
После избиения школьника в воронежской школе завели дело - РИА Новости, 27.02.2025
После избиения школьника в воронежской школе завели дело
Уголовное дело о халатности возбуждено после избиения старшеклассника в школе №11 Воронежа, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:09:00+03:00
2025-02-27T17:09:00+03:00
происшествия
россия
воронежская область
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после избиения старшеклассника в школе №11 Воронежа, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами уполномоченных органов, повлекших нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего", — сообщили в СУ СК России по Воронежской области. Ранее мама старшеклассника школы №11 Воронежа сообщила местному СМИ, что её 17-летнего сына избили в туалете учебного заведения. Парень рассказал, что между ним и ещё одним учеником возник конфликт, ему пообещали "потом поговорить". Этот "разговор" произошел в туалете, другой ученик позвал товарища, вместе они начали бить его, после удара по затылку он потерял сознание. В СМИ сообщается, что, судя по травмам, парня били ногами по лицу несколько раз. На следующий день он с мамой обратился в больницу, где ему сделали КТ, которое показало сотрясение мозга, также травмирована челюсть, шатается зуб, искривлена носовая перегородка. Прокуратура региона начала проверку по факту инцидента, в ходе которой даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, а также организацию профилактической работы с ними. Источник РИА Новости в министерстве образования Воронежской области сообщил, что парню, с которым произошел конфликт у старшеклассника, 19 лет. Он заверил, что ребята почти сразу помирились.
https://ria.ru/20250227/kaluga-2001897748.html
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происшествия, россия, воронежская область, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Воронежская область, Воронеж, Следственный комитет России (СК РФ)
После избиения школьника в воронежской школе завели дело

СК: после избиения старшеклассника в воронежской школе завели уголовное дело

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после избиения старшеклассника в школе №11 Воронежа, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами уполномоченных органов, повлекших нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего", — сообщили в СУ СК России по Воронежской области.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Калуге самокатчик избил пожилого мужчину за замечание
Вчера, 11:26
Ранее мама старшеклассника школы №11 Воронежа сообщила местному СМИ, что её 17-летнего сына избили в туалете учебного заведения. Парень рассказал, что между ним и ещё одним учеником возник конфликт, ему пообещали "потом поговорить". Этот "разговор" произошел в туалете, другой ученик позвал товарища, вместе они начали бить его, после удара по затылку он потерял сознание. В СМИ сообщается, что, судя по травмам, парня били ногами по лицу несколько раз. На следующий день он с мамой обратился в больницу, где ему сделали КТ, которое показало сотрясение мозга, также травмирована челюсть, шатается зуб, искривлена носовая перегородка.
Прокуратура региона начала проверку по факту инцидента, в ходе которой даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, а также организацию профилактической работы с ними.
Источник РИА Новости в министерстве образования Воронежской области сообщил, что парню, с которым произошел конфликт у старшеклассника, 19 лет. Он заверил, что ребята почти сразу помирились.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Мизулина обратится в СК после сообщений об избиении школьницы в Нижнекамске
26 февраля, 18:01
 
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