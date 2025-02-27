После избиения школьника в воронежской школе завели дело
СК: после избиения старшеклассника в воронежской школе завели уголовное дело
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после избиения старшеклассника в школе №11 Воронежа, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами уполномоченных органов, повлекших нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего", — сообщили в СУ СК России по Воронежской области.
Ранее мама старшеклассника школы №11 Воронежа сообщила местному СМИ, что её 17-летнего сына избили в туалете учебного заведения. Парень рассказал, что между ним и ещё одним учеником возник конфликт, ему пообещали "потом поговорить". Этот "разговор" произошел в туалете, другой ученик позвал товарища, вместе они начали бить его, после удара по затылку он потерял сознание. В СМИ сообщается, что, судя по травмам, парня били ногами по лицу несколько раз. На следующий день он с мамой обратился в больницу, где ему сделали КТ, которое показало сотрясение мозга, также травмирована челюсть, шатается зуб, искривлена носовая перегородка.
Прокуратура региона начала проверку по факту инцидента, в ходе которой даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, а также организацию профилактической работы с ними.
Источник РИА Новости в министерстве образования Воронежской области сообщил, что парню, с которым произошел конфликт у старшеклассника, 19 лет. Он заверил, что ребята почти сразу помирились.