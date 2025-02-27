https://ria.ru/20250227/italija-2001940963.html

В Италии призвали ЕС начать диалог с Россией

В Италии призвали ЕС начать диалог с Россией - РИА Новости, 27.02.2025

В Италии призвали ЕС начать диалог с Россией

Евросоюзу следует проявить смелость и начать диалог с Россией, учитывая изменение в общественном мнении европейцев о конфликте на Украине, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:06:00+03:00

2025-02-27T14:06:00+03:00

2025-02-27T14:06:00+03:00

россия

украина

венето

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сергей лавров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Евросоюзу следует проявить смелость и начать диалог с Россией, учитывая изменение в общественном мнении европейцев о конфликте на Украине, заявил РИА Новости депутат областного совета итальянского Венето Стефано Вальдегамбери. "Евросоюз дезориентирован. Я не знаю, какое решение он примет. У меня есть основания полагать, что многие страны не пойдут по пути конфликта. Преобладающее мнение внутри стран против этого. Это был бы выбор камикадзе, который не был бы принят большинством европейцев. Я лично убежден, что многие, по крайней мере, моя страна, не пойдут по этому пути, в противном случае они будут наказаны избирателями. Я верю, что мы проявим смелость, обратившись к России, чтобы начать диалог. Мы совершили множество ошибок, и мы не можем позволить себе совершить еще больше", - сказал собеседник агентства. Политик добавил, что, несмотря на годы беспочвенных обвинений, распространяемых СМИ, он начал получать признание от простых людей, выражавших ему благодарность за то, что он поднимал вопрос о тупиковом конфронтационном курсе в отношении России, которому следует Европа. "Люди всё больше осознавали, что решения об изоляции России и предоставлении оружия и финансовой помощи (Владимиру - ред.) Зеленскому были неправильными. Это убеждение получило широкую поддержку среди европейцев, которые теперь считают поддержку Украины нерациональной и потенциально пагубной для внутренней политики и повседневной жизни", - сказал Вальдегамбери. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240914/italiya-1972642764.html

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россия, украина, венето, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), сергей лавров, нато, в мире