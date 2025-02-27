Рейтинг@Mail.ru
В Италии призвали ЕС начать диалог с Россией - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/italija-2001940963.html
В Италии призвали ЕС начать диалог с Россией
В Италии призвали ЕС начать диалог с Россией - РИА Новости, 27.02.2025
В Италии призвали ЕС начать диалог с Россией
Евросоюзу следует проявить смелость и начать диалог с Россией, учитывая изменение в общественном мнении европейцев о конфликте на Украине, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:06:00+03:00
2025-02-27T14:06:00+03:00
россия
украина
венето
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
сергей лавров
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976885471_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_835c4da6b372dd913ef8432fc3d429ba.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Евросоюзу следует проявить смелость и начать диалог с Россией, учитывая изменение в общественном мнении европейцев о конфликте на Украине, заявил РИА Новости депутат областного совета итальянского Венето Стефано Вальдегамбери. "Евросоюз дезориентирован. Я не знаю, какое решение он примет. У меня есть основания полагать, что многие страны не пойдут по пути конфликта. Преобладающее мнение внутри стран против этого. Это был бы выбор камикадзе, который не был бы принят большинством европейцев. Я лично убежден, что многие, по крайней мере, моя страна, не пойдут по этому пути, в противном случае они будут наказаны избирателями. Я верю, что мы проявим смелость, обратившись к России, чтобы начать диалог. Мы совершили множество ошибок, и мы не можем позволить себе совершить еще больше", - сказал собеседник агентства. Политик добавил, что, несмотря на годы беспочвенных обвинений, распространяемых СМИ, он начал получать признание от простых людей, выражавших ему благодарность за то, что он поднимал вопрос о тупиковом конфронтационном курсе в отношении России, которому следует Европа. "Люди всё больше осознавали, что решения об изоляции России и предоставлении оружия и финансовой помощи (Владимиру - ред.) Зеленскому были неправильными. Это убеждение получило широкую поддержку среди европейцев, которые теперь считают поддержку Украины нерациональной и потенциально пагубной для внутренней политики и повседневной жизни", - сказал Вальдегамбери. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240914/italiya-1972642764.html
россия
украина
венето
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976885471_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_355a2553fc32b64292bfffe1f8fd7df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, венето, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), сергей лавров, нато, в мире
Россия, Украина, Венето, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Сергей Лавров, НАТО, В мире
В Италии призвали ЕС начать диалог с Россией

Депутат Вальдегамбери призвал ЕС проявить смелость и начать диалог с Россией

© Фото : Donbass italia/TelegramПлакат с выражением поддержки населению Луганска и Донбасса в итальянском городе Генуя
Плакат с выражением поддержки населению Луганска и Донбасса в итальянском городе Генуя - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Donbass italia/Telegram
Плакат с выражением поддержки населению Луганска и Донбасса в итальянском городе Генуя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Евросоюзу следует проявить смелость и начать диалог с Россией, учитывая изменение в общественном мнении европейцев о конфликте на Украине, заявил РИА Новости депутат областного совета итальянского Венето Стефано Вальдегамбери.
"Евросоюз дезориентирован. Я не знаю, какое решение он примет. У меня есть основания полагать, что многие страны не пойдут по пути конфликта. Преобладающее мнение внутри стран против этого. Это был бы выбор камикадзе, который не был бы принят большинством европейцев. Я лично убежден, что многие, по крайней мере, моя страна, не пойдут по этому пути, в противном случае они будут наказаны избирателями. Я верю, что мы проявим смелость, обратившись к России, чтобы начать диалог. Мы совершили множество ошибок, и мы не можем позволить себе совершить еще больше", - сказал собеседник агентства.
Политик добавил, что, несмотря на годы беспочвенных обвинений, распространяемых СМИ, он начал получать признание от простых людей, выражавших ему благодарность за то, что он поднимал вопрос о тупиковом конфронтационном курсе в отношении России, которому следует Европа.
"Люди всё больше осознавали, что решения об изоляции России и предоставлении оружия и финансовой помощи (Владимиру - ред.) Зеленскому были неправильными. Это убеждение получило широкую поддержку среди европейцев, которые теперь считают поддержку Украины нерациональной и потенциально пагубной для внутренней политики и повседневной жизни", - сказал Вальдегамбери.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Фотография билборда с призывом к миру с Россией, опубликованная в CNN - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
СМИ: в Италии появились рекламные щиты с неожиданными призывами по России
14 сентября 2024, 04:39
 
РоссияУкраинаВенетоВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Сергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала