В Италии призвали ЕС начать диалог с Россией
Депутат Вальдегамбери призвал ЕС проявить смелость и начать диалог с Россией
© Фото : Donbass italia/TelegramПлакат с выражением поддержки населению Луганска и Донбасса в итальянском городе Генуя
© Фото : Donbass italia/Telegram
Плакат с выражением поддержки населению Луганска и Донбасса в итальянском городе Генуя. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Евросоюзу следует проявить смелость и начать диалог с Россией, учитывая изменение в общественном мнении европейцев о конфликте на Украине, заявил РИА Новости депутат областного совета итальянского Венето Стефано Вальдегамбери.
"Евросоюз дезориентирован. Я не знаю, какое решение он примет. У меня есть основания полагать, что многие страны не пойдут по пути конфликта. Преобладающее мнение внутри стран против этого. Это был бы выбор камикадзе, который не был бы принят большинством европейцев. Я лично убежден, что многие, по крайней мере, моя страна, не пойдут по этому пути, в противном случае они будут наказаны избирателями. Я верю, что мы проявим смелость, обратившись к России, чтобы начать диалог. Мы совершили множество ошибок, и мы не можем позволить себе совершить еще больше", - сказал собеседник агентства.
Политик добавил, что, несмотря на годы беспочвенных обвинений, распространяемых СМИ, он начал получать признание от простых людей, выражавших ему благодарность за то, что он поднимал вопрос о тупиковом конфронтационном курсе в отношении России, которому следует Европа.
"Люди всё больше осознавали, что решения об изоляции России и предоставлении оружия и финансовой помощи (Владимиру - ред.) Зеленскому были неправильными. Это убеждение получило широкую поддержку среди европейцев, которые теперь считают поддержку Украины нерациональной и потенциально пагубной для внутренней политики и повседневной жизни", - сказал Вальдегамбери.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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