Рейтинг@Mail.ru
Историк из Франции рассказал о планах открыть памятник русскому корпусу - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:14 27.02.2025 (обновлено: 09:01 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/istorik-2001852631.html
Историк из Франции рассказал о планах открыть памятник русскому корпусу
Историк из Франции рассказал о планах открыть памятник русскому корпусу - РИА Новости, 27.02.2025
Историк из Франции рассказал о планах открыть памятник русскому корпусу
Французский историк, поисковик, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски сообщил РИА Новости, что намерен представить... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T06:14:00+03:00
2025-02-27T09:01:00+03:00
франция
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001863246_0:333:1091:947_1920x0_80_0_0_bc936908bc1bd881d15802910d719a65.jpg
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Французский историк, поисковик, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски сообщил РИА Новости, что намерен представить властям Москвы проект памятника солдатам Русского экспедиционного корпуса времен Первой мировой войны, которые погибли в битве под Курси во Франции. "Построим первый памятник солдатам, павшим в Курси, в центре Москвы, в парке Сокольники… Представили его комиссии Московской (городской) Думы", - рассказал Малиновски агентству. У проекта памятника три эскиза, которые представляют собой статуи русского и французского солдата в полный рост. На каждом кирпичике стены позади воинов, согласно задумке Фонда, будет выгравировано имя погибшего солдата. Постамент украшает надпись "Курси". По его словам, ответ от Думы пока не поступил. "Это будет прекрасный памятник… Увидите сами", - подчеркнул французский историк. Ранее Малиновски сообщал о найденных останках воинов, которые служили в Русском экспедиционном корпусе и погибли в апреле 1917 года под Курси (Франция) во время атаки. У одного из павших солдат, Александра Бушуева, отыскали потомков в России. Сам Александр и его сын Семён были объявлены пропавшими без вести. Малиновски отмечал, что их история очень эмоциональна. Отец и сын мобилизовались в 1916 году, вместе отправились воевать из Российской Империи во Францию и погибли в один момент. В настоящее время судьба останков Бушуева зависит от ответа французских властей. Юрий Бушуев, потомок Александра, хотел бы захоронить его на территории России. Отыскать родственников Бушуева, как заявил Малиновски, оказалось непросто, так как Россия в прошлом пережила много потрясений, в том числе революцию и Великую Отечественную войну. В результате часть данных приходилось сверять с вывезенными царскими архивами, которые находились в Сан-Франциско. Всего удалось найти 15 солдат Русского экспедиционного корпуса, но на этом участке их может быть около 22. Шесть из них, по словам французского историка, извлекли. Троих практически сразу перезахоронили на русском воинском кладбище Сент-Илер-ле-Гран. Оставшихся, в том числе Бушуева, пока не похоронили. Боевые действия под Курси, согласно данным французского историка, продолжались с 16 по 19 апреля 1917 года. Потери русских войск составили около 900 человек убитыми или пропавшими без вести и около 2,5 тысяч ранеными.
https://ria.ru/20250226/soldat-2001614791.html
https://ria.ru/20250226/istorik-2001625923.html
https://ria.ru/20250226/frantsiya-2001624274.html
франция
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001863246_0:183:1091:1001_1920x0_80_0_0_16fefc0d664ac3f111603d173d2465bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, россия, москва
Франция, Россия, Москва
Историк из Франции рассказал о планах открыть памятник русскому корпусу

Историк Малиновски: в Сокольниках могут открыть памятник погибшим в Курси

© Фото : Фонд развития русско-французских исторических инициативЭскиз памятника солдатам Русского экспедиционного корпуса времен Первой мировой войны, которые погибли в битве под Курси во Франции
Эскиз памятника солдатам Русского экспедиционного корпуса времен Первой мировой войны, которые погибли в битве под Курси во Франции - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Фонд развития русско-французских исторических инициатив
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Французский историк, поисковик, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски сообщил РИА Новости, что намерен представить властям Москвы проект памятника солдатам Русского экспедиционного корпуса времен Первой мировой войны, которые погибли в битве под Курси во Франции.
"Построим первый памятник солдатам, павшим в Курси, в центре Москвы, в парке Сокольники… Представили его комиссии Московской (городской) Думы", - рассказал Малиновски агентству.
Найденные останки русских воинов в Курси - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Во Франции нашли останки погибшего в 1917 году русского солдата
Вчера, 03:28
У проекта памятника три эскиза, которые представляют собой статуи русского и французского солдата в полный рост. На каждом кирпичике стены позади воинов, согласно задумке Фонда, будет выгравировано имя погибшего солдата. Постамент украшает надпись "Курси".
По его словам, ответ от Думы пока не поступил. "Это будет прекрасный памятник… Увидите сами", - подчеркнул французский историк.
© Фото : Фонд развития русско-французских исторических инициативЭскиз памятника солдатам Русского экспедиционного корпуса времен Первой мировой войны, которые погибли в битве под Курси во Франции
Эскиз памятника солдатам Русского экспедиционного корпуса времен Первой мировой войны, которые погибли в битве под Курси во Франции - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Фонд развития русско-французских исторических инициатив
Эскиз памятника солдатам Русского экспедиционного корпуса времен Первой мировой войны, которые погибли в битве под Курси во Франции
Ранее Малиновски сообщал о найденных останках воинов, которые служили в Русском экспедиционном корпусе и погибли в апреле 1917 года под Курси (Франция) во время атаки. У одного из павших солдат, Александра Бушуева, отыскали потомков в России. Сам Александр и его сын Семён были объявлены пропавшими без вести. Малиновски отмечал, что их история очень эмоциональна. Отец и сын мобилизовались в 1916 году, вместе отправились воевать из Российской Империи во Францию и погибли в один момент. В настоящее время судьба останков Бушуева зависит от ответа французских властей. Юрий Бушуев, потомок Александра, хотел бы захоронить его на территории России.
Выписки из архивов по найденному солдату Бушуеву - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Историк рассказал о преследовании во Франции за раскопки русских воинов
Вчера, 06:49
Отыскать родственников Бушуева, как заявил Малиновски, оказалось непросто, так как Россия в прошлом пережила много потрясений, в том числе революцию и Великую Отечественную войну. В результате часть данных приходилось сверять с вывезенными царскими архивами, которые находились в Сан-Франциско.
Всего удалось найти 15 солдат Русского экспедиционного корпуса, но на этом участке их может быть около 22. Шесть из них, по словам французского историка, извлекли. Троих практически сразу перезахоронили на русском воинском кладбище Сент-Илер-ле-Гран. Оставшихся, в том числе Бушуева, пока не похоронили.
Боевые действия под Курси, согласно данным французского историка, продолжались с 16 по 19 апреля 1917 года. Потери русских войск составили около 900 человек убитыми или пропавшими без вести и около 2,5 тысяч ранеными.
Захоронения солдат русского экспедиционного корпуса во Франции - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Судьба останков найденного во Франции солдата зависит от ответа властей
Вчера, 06:13
 
ФранцияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала