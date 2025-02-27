https://ria.ru/20250227/istorik-2001852631.html

Историк из Франции рассказал о планах открыть памятник русскому корпусу

Историк из Франции рассказал о планах открыть памятник русскому корпусу - РИА Новости, 27.02.2025

Историк из Франции рассказал о планах открыть памятник русскому корпусу

Французский историк, поисковик, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски сообщил РИА Новости, что намерен представить... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T06:14:00+03:00

2025-02-27T06:14:00+03:00

2025-02-27T09:01:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Французский историк, поисковик, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски сообщил РИА Новости, что намерен представить властям Москвы проект памятника солдатам Русского экспедиционного корпуса времен Первой мировой войны, которые погибли в битве под Курси во Франции. "Построим первый памятник солдатам, павшим в Курси, в центре Москвы, в парке Сокольники… Представили его комиссии Московской (городской) Думы", - рассказал Малиновски агентству. У проекта памятника три эскиза, которые представляют собой статуи русского и французского солдата в полный рост. На каждом кирпичике стены позади воинов, согласно задумке Фонда, будет выгравировано имя погибшего солдата. Постамент украшает надпись "Курси". По его словам, ответ от Думы пока не поступил. "Это будет прекрасный памятник… Увидите сами", - подчеркнул французский историк. Ранее Малиновски сообщал о найденных останках воинов, которые служили в Русском экспедиционном корпусе и погибли в апреле 1917 года под Курси (Франция) во время атаки. У одного из павших солдат, Александра Бушуева, отыскали потомков в России. Сам Александр и его сын Семён были объявлены пропавшими без вести. Малиновски отмечал, что их история очень эмоциональна. Отец и сын мобилизовались в 1916 году, вместе отправились воевать из Российской Империи во Францию и погибли в один момент. В настоящее время судьба останков Бушуева зависит от ответа французских властей. Юрий Бушуев, потомок Александра, хотел бы захоронить его на территории России. Отыскать родственников Бушуева, как заявил Малиновски, оказалось непросто, так как Россия в прошлом пережила много потрясений, в том числе революцию и Великую Отечественную войну. В результате часть данных приходилось сверять с вывезенными царскими архивами, которые находились в Сан-Франциско. Всего удалось найти 15 солдат Русского экспедиционного корпуса, но на этом участке их может быть около 22. Шесть из них, по словам французского историка, извлекли. Троих практически сразу перезахоронили на русском воинском кладбище Сент-Илер-ле-Гран. Оставшихся, в том числе Бушуева, пока не похоронили. Боевые действия под Курси, согласно данным французского историка, продолжались с 16 по 19 апреля 1917 года. Потери русских войск составили около 900 человек убитыми или пропавшими без вести и около 2,5 тысяч ранеными.

https://ria.ru/20250226/soldat-2001614791.html

https://ria.ru/20250226/istorik-2001625923.html

https://ria.ru/20250226/frantsiya-2001624274.html

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