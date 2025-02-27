Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана не исключил возможности ведения переговоров с США - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 27.02.2025 (обновлено: 20:27 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/iran-2002057052.html
Президент Ирана не исключил возможности ведения переговоров с США
Президент Ирана не исключил возможности ведения переговоров с США - РИА Новости, 27.02.2025
Президент Ирана не исключил возможности ведения переговоров с США
Тегеран не говорил, что не будет вести переговоров с Вашингтоном, исламская республика лишь утверждает, что не собирается делать это на невыгодных для себя... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T20:24:00+03:00
2025-02-27T20:27:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
дональд трамп
масуд пезешкиан
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975586043_0:267:3129:2027_1920x0_80_0_0_abc28eb430c599fa097be6c589a0f8f5.jpg
ТЕГЕРАН, 27 фев – РИА Новости. Тегеран не говорил, что не будет вести переговоров с Вашингтоном, исламская республика лишь утверждает, что не собирается делать это на невыгодных для себя условиях, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Кто-то говорит, что у нас нет иного выбора, кроме как сесть за стол переговоров (с Вашингтоном - ред.). Мы не говорили, что не собираемся вести переговоры... мы (лишь сказали, что - ред.) не собираемся пресмыкаться перед бандитами", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба. Президент отметил, что самой логике переговоров противоречит ситуация, когда Тегерану скажут отложить оружие и начать договариваться, зная, что другая сторона может в любой момент нанести по нему удар. Днем ранее глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Тегеране заявил, что Иран не будет вести с США переговоры по ядерной сделке, пока те будут реализовать в отношении Ирана политику максимального давления. Он также подчеркнул, что Лавров в ходе рабочего визита в Тегеран не передавал и не планировал передавать иранской стороне посланий от Вашингтона. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Ранее в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
https://ria.ru/20240916/otnosheniya-1972884303.html
https://ria.ru/20250219/iran-2000201929.html
https://ria.ru/20250226/iran-2001682478.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975586043_400:0:3129:2047_1920x0_80_0_0_627c5091598cadd0fa60486161cb4d8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, масуд пезешкиан, сергей лавров
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Сергей Лавров
Президент Ирана не исключил возможности ведения переговоров с США

Пезешкиан: Тегеран не говорил, что не будет вести переговоры с США

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 27 фев – РИА Новости. Тегеран не говорил, что не будет вести переговоров с Вашингтоном, исламская республика лишь утверждает, что не собирается делать это на невыгодных для себя условиях, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«
"Кто-то говорит, что у нас нет иного выбора, кроме как сесть за стол переговоров (с Вашингтоном - ред.). Мы не говорили, что не собираемся вести переговоры... мы (лишь сказали, что - ред.) не собираемся пресмыкаться перед бандитами", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
МИД Ирана заявил, что украинский конфликт осложнил отношения Тегерана и ЕС
16 сентября 2024, 06:19
Президент отметил, что самой логике переговоров противоречит ситуация, когда Тегерану скажут отложить оружие и начать договариваться, зная, что другая сторона может в любой момент нанести по нему удар.
Днем ранее глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Тегеране заявил, что Иран не будет вести с США переговоры по ядерной сделке, пока те будут реализовать в отношении Ирана политику максимального давления. Он также подчеркнул, что Лавров в ходе рабочего визита в Тегеран не передавал и не планировал передавать иранской стороне посланий от Вашингтона.
Катер КСИР в Персидском заливе недалеко от атомной электростанции Бушер - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Решения США и России не повлияют на ядерный курс Ирана, заявил эксперт
19 февраля, 06:38
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Ранее в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Глава МИД Ирана заявил, что Лавров не передавал посланий от США
26 февраля, 12:08
 
В миреИранТегеран (город)СШАДональд ТрампМасуд ПезешкианСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала