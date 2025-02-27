Президент Ирана не исключил возможности ведения переговоров с США
Пезешкиан: Тегеран не говорил, что не будет вести переговоры с США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 27 фев – РИА Новости. Тегеран не говорил, что не будет вести переговоров с Вашингтоном, исламская республика лишь утверждает, что не собирается делать это на невыгодных для себя условиях, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
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"Кто-то говорит, что у нас нет иного выбора, кроме как сесть за стол переговоров (с Вашингтоном - ред.). Мы не говорили, что не собираемся вести переговоры... мы (лишь сказали, что - ред.) не собираемся пресмыкаться перед бандитами", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.
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Президент отметил, что самой логике переговоров противоречит ситуация, когда Тегерану скажут отложить оружие и начать договариваться, зная, что другая сторона может в любой момент нанести по нему удар.
Днем ранее глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Тегеране заявил, что Иран не будет вести с США переговоры по ядерной сделке, пока те будут реализовать в отношении Ирана политику максимального давления. Он также подчеркнул, что Лавров в ходе рабочего визита в Тегеран не передавал и не планировал передавать иранской стороне посланий от Вашингтона.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Ранее в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
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