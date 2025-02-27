https://ria.ru/20250227/ii-2001835752.html

В "Росконгрессе" рассказали, на ком зарабатывают разработчики ИИ из Китая

В "Росконгрессе" рассказали, на ком зарабатывают разработчики ИИ из Китая - РИА Новости, 27.02.2025

В "Росконгрессе" рассказали, на ком зарабатывают разработчики ИИ из Китая

США являются основным рынком, приносящим доход китайским разработчикам ИИ-приложений; в обозримом будущем борьба за кошельки американцев продолжит обостряться,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T00:36:00+03:00

2025-02-27T00:36:00+03:00

2025-02-27T05:55:00+03:00

технологии

китай

сша

юго-восточная азия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. США являются основным рынком, приносящим доход китайским разработчикам ИИ-приложений; в обозримом будущем борьба за кошельки американцев продолжит обостряться, и Штаты будут вынуждены предпринимать административные меры, говорится в докладе "Росконгресса", который есть у РИА Новости."США являются основным рынком, приносящим доход китайским ИИ‑приложениям, в Южной и Юго-Восточной Азии еще не сформировалась привычка платить за программы для смартфонов, хотя именно на эти страны приходится большинство загрузок", —говорится в докладе. Авторы доклада допускают, что борьба между ИИ-компаниями из США и КНР за кошельки американцев в ближайшее время продолжит обостряться. "В ходе конкурентной борьбы администрация Белого дома будет применять административные меры", — добавляют они.Аналитики также обратили внимание на растущее стремление конгресса США к технологическому разделению с Китаем. "Об этом свидетельствуют также недавние обращения конгрессменов к администрации с призывами усилить экспортный контроль и запретить использование китайских ИИ-систем в государственных закупках", — замечают они. Кроме того, аналитики указывают, что по состоянию на второе полугодие 2024 года количество посещений китайских ИИ-приложений через веб-сайты стабильно превышает 180 миллионов в месяц с пиковыми значениями более 200 миллионов в сентябре и октябре.

https://ria.ru/20250226/razrabotchiki-2001621975.html

https://ria.ru/20250225/otvety-2001497104.html

китай

сша

юго-восточная азия

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технологии, китай, сша, юго-восточная азия