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Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: настоящий камерофон

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: настоящий камерофон - РИА Новости, 27.02.2025

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: настоящий камерофон

Линейка флагманских смартфонов Mate является одной из основных для HUAWEI — первый Mate 10 вышел еще в 2017 году. Новый HUAWEI Mate 70 Pro (10 Про) — это... РИА Новости, 27.02.2025

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Линейка флагманских смартфонов Mate является одной из основных для HUAWEI — первый Mate 10 вышел еще в 2017 году. Новый HUAWEI Mate 70 Pro (10 Про) — это вершина ее эволюции, ведь флагман собрал в себя самые последние продвинутые решения компании. О смартфоне расскажем в материале РИА Новости.ДизайнКак и полагается флагману, HUAWEI Mate 70 Pro — это большой и тяжелый смартфон — при диагонали экрана 6,9 дюйма он весит 221 грамм. Смартфон выполнен в дизайне с преобладанием плавных линий, держать в руке его удобно и приятно.Корпус отличается интересным сочетанием материалов. Рама из алюминия имеет гладкое хромированное покрытие. Экран прикрыт закаленным стеклом Kunlun Glass (Кунлун Гласс) второго поколения, которое сертифицировано на 5 звезд компанией SGS(ЭсДжиЭс) по устойчивости к повреждениям при падении. Кстати, по моде грани дисплея имеют небольшие закругления — разумный компромисс между удобством управляющих экраном жестов и отсутствием бликов.Задняя панель сделана из высокопрочного композитного стекловолокна с матовым покрытием — материал тактильно приятный, поначалу и не поймешь, что это не стекло. Спинка не собирает отпечатки и пыль, а тонкая комплектная накладка добавляет удобства хвата. Она же защитит массивный камерный блок, который возвышается над крышкой.Смартфон доступен в двух цветах — светло-зеленом и черном. Обе расцветки выглядят сдержанно и спокойно, чувствуется, что дизайнеры работали с колористикой, чтобы подчеркнуть лаконичный образ смартфона.HUAWEI Mate 70 Pro имеет сертифицированную пылевлагозащиту IP68/IP69. Он выдержит полное погружение на глубину до 6 метров на 30 минут и перенесет воздействие струями воды под высоким давлением.ДисплейКак уже говорилось, экран смартфона большой — при диагонали 6,9 дюйма и разрешении 1316 x 2832 точек плотность пикселей составляет 453 ppi. Это LTPO OLED-матрица (органические светодиоды на основе технологии низкотемпературного поликристаллического оксида), позволяющая плавно регулировать частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц. Производитель обещает пиковую яркость на уровне 2500 нит в контенте HDR10+ (формат видео высокого разрешения 10+).Вверху экрана есть три отдельных глазка, в которых находятся селфи-камера и 3D-датчики для разблокировки и управления — смотрится оригинально.Большое внимание уделили в экране HUAWEI Mate 70 Pro комфортному использованию дисплея — так, частота ШИМ составляет здесь 1440 Гц, что делает ШИМ "невидимым" для глаз пользователя. Если и этого мало, есть в настройках экрана пункт "Снижение мерцания", который дополнительно уменьшает ШИМ-эффект.Цветопередачу дисплея традиционно для HUAWEIможно тонко настроить "под себя". Сама же матрица яркая, она остается хорошо читаемой даже под прямыми солнечными лучами.Производительность, коммуникации и софтПлатформа HUAWEI Mate 70 Pro обеспечивает смартфону высокий уровень производительности во всех задачах: от плавной прокрутки интерфейса до высоконагруженной графики в современных играх. В последних смартфон способен выдавать и высокую кадровую частоту до 120 FPS, лишь бы сама игра поддерживала это.Хорошо показывает смартфон себя там, где дело доходит до нагрева. Под нагрузкой Mate 70 Pro становится чуть теплым, выше 40 градусов по Цельсию на корпусе зафиксировать нам не удалось. Не сбрасывает он и рабочую частоту, оставаясь стабильным даже в синтетических тестах производительности.В России представлена единственная конфигурация памяти — 12/512 ГБ. Чипы быстрые: ОЗУ LPDDR5 (синхронная динамическая оперативная память), накопитель UFS 3.1 (стандарт быстрой памяти 3.1). Благодаря этому, например, установка типичного приложения занимает считанные секунды.Кстати, о софте. Смартфон работает на EMUI 15 — это современная, отзывчивая и очень функциональная оболочка, разработанная компанией для своих смартфонов, в которой нет рекламы. Традиционно для HUAWEI в смартфоне используется свой магазин приложений.HUAWEI Mate 70 Pro получил полный набор интерфейсов и коммуникаций, которые полагаются флагману в 2025-м. Это и Wi-Fi 7, и двухдиапазонная навигация с россыпью стандартов геопозиционирования, и чип NFC, и даже про инфракрасный порт для управления бытовой техникой не забыли. Порт USB Type-C тут быстрый, спецификации 3.1 с поддержкой DisplayPort (Дисплей Порт) — вывод изображения и звука на внешнее устройство при подключении к порту. Сценария проецирования картинки на большой экран два: режим рабочего стола или простое копирование экрана смартфона.КамераФлагманскому смартфону достался флагманский камерный модуль — здесь это не просто слова, а действительно универсальный набор сенсоров, которые перекрывают требования даже энтузиаста мобильной фотографии. У Mate 70 Pro три фотодатчика в камерном блоке:основной, 50 Мп, f/1,4-f/4,0, PDAF (фазовый автофокус), лазерная фокусировка, оптстаб;телефото 3,5X, 48 Мп, f/2,1, PDAF, оптстаб;сверхширокоугольный, 40 Мп, f/2,2, угол обзора 120˚, PDAF.В блоке есть и четвертый глазок — это специальный сенсор для настройки цветопередачи. Фронтальная камера с автофокусом имеет разрешение 13 Мп.Снимки на главный сенсор удивляют крайне высокой детализацией даже в стандартном разрешении 12,5 Мп. Если хочется еще больше деталей, на главный сенсор (как и на все остальные) можно снимать в максимальном разрешении.Помимо высокой детализации, дневные фото с главной камеры выделяются резкостью и четкостью, на них нет шумов, а динамический диапазон широкий. Цветопередача несколько перенасыщена, но это скорее дань предпочтениям пользователей.В про-режиме пользователю доступна ручная регулировка физической диафрагмы основного сенсора: f/1,4, f/2,0, f/2,8 и f/4,0. Это позволяет тонко настраивать размытие фона или делать снимки в условиях плохого освещения без "задирания" ИСО и экспозиции.Телефотосенсор обеспечивает 3,5-кратный оптический зум. Качество съемки днем на него высокое: четкость, детализация и динамический диапазон здесь очень хорошие для камеры смартфона. Широкоугольный объектив для своего класса неплох, хотя по краям кадра заметны небольшие смазывания. На него здесь возложена еще и функция макросъемки — такие снимки удивляют своей детализацией, а фотографировать благодаря автофокусу возможно буквально вплотную к объекту.Ночная фотосъемка на HUAWEI Mate 70 Pro возможна как в автоматическом, так и в ручном режиме — все сенсоры делают отличные снимки, с поправкой на освещение и оптику. Конечно, лучшего результата можно достигнуть, снимая на главный датчик, в том числе и благодаря его линзе с изменяемой апертурой.Использование отдельного датчика для колористики позволило HUAWEI реализовать технологию XMAGE (Иксмедж), включающую фильтры "Яркий", "Колоритный" и "Натуральный". В зависимости от режима можно получить различный результат, например, "Яркий" подойдет для съемки интерьеров, а "Колоритный" — цветов.Не обошлось в камере и без ИИ-функций. Например, длинная выдержка позволяет сфокусироваться на объекте съемки, позволяя фону менять резкость и размытие.HUAWEI Mate 70 Pro способен записывать видео в максимальном качестве 4K при 60 к/с на все камеры, а также плавно переключаться между ними во время съемки.Звук, безопасность и автономностьВ устройстве использована стереопара из двух динамиков, которые звучат мощно и басовито.HUAWEI Mate 70 Pro в вопросе безопасности данных пошел дальше, чем большинство игроков на рынке флагманских Android-смартфонов. Во-первых, здесь сканер отпечатка пальцев интегрирован в кнопку включения. И это не может не радовать, ведь подобные сенсоры в ежедневном использовании удобнее экранных, а дисплей благодаря этому остается чище.А во-вторых, вернемся к трем окружностям в экране. В одной из них скрывается полноценный 3D-сканер лица — распознавание пользователя крайне надежное и проходит даже в кромешной темноте.Благодаря этому у смартфона есть интересная функция "Умные уведомления". Mate 70 Pro "видит", когда на него смотрит владелец, показывая ему уведомления на заблокированном экране. А вот на любопытный случайный взор контент автоматически скрывается на экране.Батарейка объемом 5500 мАч вместе с энергоэффективной платформой, оптимизированным ПО и экономичным экраном позволяют смартфону работать сутки или по семь часов свечения дисплея. Результат не рекордный, зато стабильный.Заряжать HUAWEI Mate 70 Pro стоит комплектной 100-ваттной зарядкой SuperCharge. Она позволяет восполнить емкость на 50% за 23 минуты, а на полную зарядку уходит чуть меньше часа. Интересно, что у блока питания одновременно есть как полноразмерный порт USB, так и Type-C.Ну и что типично для флагмана, Mate 70 Pro возможно заряжать беспроводным способом, есть тут и функция реверсивной подзарядки для других гаджетов.ИтогоМноголетняя работа HUAWEI по развитию линейки смартфонов Mate чувствуется в этом HUAWEI Mate 70 Pro — получился этакий "отличник", у которого нет слабых сторон. Сдержанный дизайн смартфона аудитория скорее высокого оценит, он только подчеркивает флагманский статус устройства. Все — от материалов корпуса до времени автономной работы, от оптимизации до камер, выдает в Mate 70 Pro смартфон очень высокого класса.Предзаказ на HUAWEI Mate70 Pro продлится до 27 февраля 2025 г. Успевшим его оформить HUAWEI обещает возможность приобрести по цене 1 рубль часы GT 5 Pro (ДжиТи 5 Про), а также дополнительную гарантию на 1 год (три месяца на замену экрана, замену пленки два раза за два года), приоритетное сервисное обслуживание и иные условия. Версия смартфона 12/512 ГБ доступна к предзаказу по цене 109 999 рублей.Устройства продаются в магазинах группы М.Видео-Эльдорадо, MTS, DNS, Citilink, Ozon*, официальном онлайн-магазине HUAWEI и Restore.*ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ", ОГРН 1027739244741, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, помещ. 1 эт 41 комн 6.Реклама, ООО "Техкомпания Хуавэй", ОГРН 1027739023212, г. Москва, Крылатская ул., 17, корп. 2, erid: F7NfYUJCUneRGyrrw7yG

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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