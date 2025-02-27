https://ria.ru/20250227/gruziya-2001960410.html

ЕС перешел к политическому давлению на Грузию, заявили в СВР

ЕС перешел к политическому давлению на Грузию, заявили в СВР - РИА Новости, 27.02.2025

ЕС перешел к политическому давлению на Грузию, заявили в СВР

Евросоюз принял решение в работе с грузинскими политиками перейти от обещаний к давлению, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:06:00+03:00

2025-02-27T15:06:00+03:00

2025-02-27T15:07:00+03:00

в мире

россия

евросоюз

грузия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз принял решение в работе с грузинскими политиками перейти от обещаний к давлению, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. "С учетом происходящего в мире "национал-консервативного разворота" ЕС принял решение в работе с грузинскими политиками и обществом переходить от уже недействующих либеральных обещаний к политическому давлению", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241203/khanter-1987006356.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, евросоюз, грузия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)