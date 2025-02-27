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ЕС перешел к политическому давлению на Грузию, заявили в СВР - РИА Новости, 27.02.2025
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15:06 27.02.2025 (обновлено: 15:07 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/gruziya-2001960410.html
ЕС перешел к политическому давлению на Грузию, заявили в СВР
ЕС перешел к политическому давлению на Грузию, заявили в СВР - РИА Новости, 27.02.2025
ЕС перешел к политическому давлению на Грузию, заявили в СВР
Евросоюз принял решение в работе с грузинскими политиками перейти от обещаний к давлению, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:06:00+03:00
2025-02-27T15:07:00+03:00
в мире
россия
евросоюз
грузия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз принял решение в работе с грузинскими политиками перейти от обещаний к давлению, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. "С учетом происходящего в мире "национал-консервативного разворота" ЕС принял решение в работе с грузинскими политиками и обществом переходить от уже недействующих либеральных обещаний к политическому давлению", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, евросоюз, грузия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Евросоюз, Грузия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
ЕС перешел к политическому давлению на Грузию, заявили в СВР

СВР: ЕС в работе с властями Грузии перешел от обещаний к политическому давлению

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeУчастники акции протеста оппозиции в Тбилиси
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз принял решение в работе с грузинскими политиками перейти от обещаний к давлению, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"С учетом происходящего в мире "национал-консервативного разворота" ЕС принял решение в работе с грузинскими политиками и обществом переходить от уже недействующих либеральных обещаний к политическому давлению", - говорится в сообщении.
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В миреРоссияЕвросоюзГрузияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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