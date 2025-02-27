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В разведке сообщили о намерении ЕС вернуть Грузию на путь евроинтеграции - РИА Новости, 27.02.2025
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14:45 27.02.2025 (обновлено: 14:52 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/gruziya-2001953823.html
В разведке сообщили о намерении ЕС вернуть Грузию на путь евроинтеграции
В разведке сообщили о намерении ЕС вернуть Грузию на путь евроинтеграции - РИА Новости, 27.02.2025
В разведке сообщили о намерении ЕС вернуть Грузию на путь евроинтеграции
Евросоюз намерен любой ценой вернуть Грузию на путь демократии и евроинтеграции, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:45:00+03:00
2025-02-27T14:52:00+03:00
в мире
грузия
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз намерен любой ценой вернуть Грузию на путь демократии и евроинтеграции, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России."По поступающим в СВР данным, руководство Евросоюза нацелено любой ценой "вернуть Грузию на путь демократии и евроинтеграции". Брюссельская евробюрократия не может допустить потери этого "важного оплота западного влияния в Закавказье", - говорится в сообщении.
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в мире, грузия, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
В мире, Грузия, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия
В разведке сообщили о намерении ЕС вернуть Грузию на путь евроинтеграции

СВР: ЕС намерена любой ценой вернуть Грузию на путь евроинтеграции и демократии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк Флаги Грузии и Евросоюза
 Флаги Грузии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз намерен любой ценой вернуть Грузию на путь демократии и евроинтеграции, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«
"По поступающим в СВР данным, руководство Евросоюза нацелено любой ценой "вернуть Грузию на путь демократии и евроинтеграции". Брюссельская евробюрократия не может допустить потери этого "важного оплота западного влияния в Закавказье", - говорится в сообщении.
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