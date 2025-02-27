https://ria.ru/20250227/gref-2001953681.html

Греф ответил на вопрос о конкуренции словами о марсианах

Греф ответил на вопрос о конкуренции словами о марсианах - РИА Новости, 27.02.2025

Греф ответил на вопрос о конкуренции словами о марсианах

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк в плане технологического развития не видит для себя конкурентов в мире вообще, ими могли бы стать разве что... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:44:00+03:00

2025-02-27T14:44:00+03:00

2025-02-27T14:44:00+03:00

экономика

технологии

россия

герман греф

илон маск

сбербанк россии

сбер

общество

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк в плане технологического развития не видит для себя конкурентов в мире вообще, ими могли бы стать разве что марсиане, если их привезет Илон Маск. "Что касается, боимся ли мы прихода каких-то там мифических конкурентов, - боимся. Только в одном случае - если их привезет Илон Маск с Марса", - сказал Греф в ходе конференц-колла с аналитиками и инвесторами, отвечая на вопрос, видит ли банк для себя риски, если в России появятся игроки с доступными международными технологиями. "Я пока не вижу ни одного конкурента на планете Земля, которого бы мы страшно напугались, что он бы пришел и забрал у нас долю рынка. Они уже пытались это сделать. Я не вижу среди банковских конкурентов на российском рынке", - добавил глава "Сбера", подчеркнув, что банк будет очень рад, "если конкуренции будет больше". "Наши банки, кстати, очень неплохие конкуренты. Не все, конечно, но есть очень сильные конкуренты, партнеры. Мы с огромным уважением к ним относимся и каким-то вещам учимся у них, и не считаем это зазорным. Ни один самый большой или самый умный не может быть умнее всех остальных и лучше всех остальных. Поэтому нужно вовремя крутить головой, смотреть, что делает твой конкурент и перенимать лучшие опыты", - заключил Греф.

https://ria.ru/20250227/gref-2001916534.html

https://ria.ru/20250218/dengi-1999949361.html

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экономика, технологии, россия, герман греф, илон маск, сбербанк россии, сбер, общество