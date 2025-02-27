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Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка
Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка - РИА Новости, 27.02.2025
Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка
Уход американской компании Apple с российского рынка дал возможность запустить технологию "оплаты улыбкой", заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:34:00+03:00
2025-02-27T12:34:00+03:00
2025-02-27T13:35:00+03:00
экономика
технологии
герман греф
сбербанк россии
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Уход американской компании Apple с российского рынка дал возможность запустить технологию "оплаты улыбкой", заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе конференц-кола с аналитиками и инвесторами."Честно сказать, мы должны поблагодарить компанию Apple, которая ввела санкции, отключив NFC. Это был им ответ, что нам не нужны никакие железные предметы, не нужны для того, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее", — сказал он. Греф добавил, что Сбербанк продолжит развивать сервис "оплата улыбкой". По словам главы Сбербанка, этот сервис очень надежен, хотя, как и в любой новой технологии, требует раскачки. "Но я могу, забежав вперед, сказать, что мы видим очень хорошую динамику", — заключил он.Сбербанк запустил сервис "Оплата улыбкой" летом 2023 года. По данным на конец 2024-го, банк установил почти миллион биометрических терминалов в магазинах, ресторанах и других предприятиях, и рассчитывает, что в этом году число терминалов приблизится к двум миллионам.Чтобы подключить "Оплату улыбкой", нужно авторизоваться через сервис "Cбер ID", выбрать банковскую карту для оплаты, создать код безопасности, который может потребоваться для подтверждения покупок, и сдать биометрию.
https://ria.ru/20250220/metro-2000507524.html
https://ria.ru/20241212/t-bank-1988835458.html
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экономика, технологии, герман греф, сбербанк россии, apple, сбер
Экономика, Технологии, Герман Греф, Сбербанк России, Apple, Сбер
Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка
Греф поблагодарил Apple за уход с рынка РФ, что позволило создать оплату улыбкой