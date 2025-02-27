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Почти 70% граждан Эстонии недовольны работой правительства, показал опрос

Почти 70% граждан Эстонии недовольны работой правительства, показал опрос - РИА Новости, 27.02.2025

Почти 70% граждан Эстонии недовольны работой правительства, показал опрос

Почти 70% граждан Эстонии недовольны работой правительства страны, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на исследование социологической службы Norstat. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T10:04:00+03:00

2025-02-27T10:04:00+03:00

2025-02-27T10:04:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Почти 70% граждан Эстонии недовольны работой правительства страны, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на исследование социологической службы Norstat. "Согласно последним результатам, 27% респондентов считают, что правительство работает очень хорошо или скорее хорошо, а 68% - скорее плохо или очень плохо... Остальные участники опроса... затруднились дать оценку работе правительства", - говорится в сообщении ERR. Также сообщается, что, согласно результатам исследования, число недовольных работой премьер-министра Кристена Михала значительно возросло с начала месяца и составило 56%. По данным ERR, в начале февраля этот показатель составлял 49%. Ранее, в ноябре прошлого года, проводилось похожее исследование среди населения. Тогда 63% считали, что правительство Эстонии работает "скорее плохо или очень плохо", а 30% полагали, что власти работают "скорее хорошо или очень хорошо". Даты проведения исследования и число принявших в нем участие респондентов не уточняются.

https://ria.ru/20250211/otklyuchenie-1998526668.html

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