https://ria.ru/20250227/granitsa-2001973582.html

Путин поручил ФСБ принять дополнительные меры для защиты госграницы

Путин поручил ФСБ принять дополнительные меры для защиты госграницы - РИА Новости, 27.02.2025

Путин поручил ФСБ принять дополнительные меры для защиты госграницы

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ принять дополнительные меры для защиты государственной границы, увеличивать плотность прикрытия рубежей. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:38:00+03:00

2025-02-27T15:38:00+03:00

2025-02-27T15:47:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ принять дополнительные меры для защиты государственной границы, увеличивать плотность прикрытия рубежей."Серьезные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы, надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

https://ria.ru/20250227/fsb-2001967976.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, владимир путин, россия