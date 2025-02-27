https://ria.ru/20250227/granitsa-2001973582.html
Путин поручил ФСБ принять дополнительные меры для защиты госграницы
Путин поручил ФСБ принять дополнительные меры для защиты госграницы - РИА Новости, 27.02.2025
Путин поручил ФСБ принять дополнительные меры для защиты госграницы
Президент России Владимир Путин поручил ФСБ принять дополнительные меры для защиты государственной границы, увеличивать плотность прикрытия рубежей. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:38:00+03:00
2025-02-27T15:38:00+03:00
2025-02-27T15:47:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ принять дополнительные меры для защиты государственной границы, увеличивать плотность прикрытия рубежей."Серьезные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы, надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
https://ria.ru/20250227/fsb-2001967976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, владимир путин, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин поручил ФСБ принять дополнительные меры для защиты госграницы
Путин поручил ФСБ принять меры по увеличению плотности прикрытия рубежей