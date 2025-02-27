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Мужчина бросил гранату в здание правительства Самарской области - РИА Новости, 27.02.2025
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13:30 27.02.2025 (обновлено: 14:42 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/granata-2001930137.html
Мужчина бросил гранату в здание правительства Самарской области
Мужчина бросил гранату в здание правительства Самарской области - РИА Новости, 27.02.2025
Мужчина бросил гранату в здание правительства Самарской области
Мужчина бросил гранату в здание правительства Самарской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:30:00+03:00
2025-02-27T14:42:00+03:00
происшествия
самарская область
вячеслав федорищев
самара
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 27 фев — РИА Новости. Мужчина бросил гранату в здание правительства Самарской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Telegram-канале."Двадцать седьмого февраля, в 5:30 (4:30 мск), мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области неустановленное взрывное устройство (предположительно — граната РГД), в результате разрыва которого была повреждена тротуарная плитка", — написал глава региона.Злоумышленника задержали, на месте работали сотрудники оперативных служб.Федорищев добавил, что цель атаки пока неизвестна, при этом запугать региональные власти не получится.По данным СК, к теракту в Самаре причастны отец и сын, с ними проводят следственные действия.Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
https://ria.ru/20250217/granata-1999921170.html
https://ria.ru/20250225/balashiha-2001405712.html
самарская область
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происшествия, самарская область, вячеслав федорищев, самара, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Самара, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина бросил гранату в здание правительства Самарской области

Федорищев: мужчина бросил гранату на крыльцо правительства Самарской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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САМАРА, 27 фев — РИА Новости. Мужчина бросил гранату в здание правительства Самарской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.
"Двадцать седьмого февраля, в 5:30 (4:30 мск), мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области неустановленное взрывное устройство (предположительно — граната РГД), в результате разрыва которого была повреждена тротуарная плитка", — написал глава региона.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Ярославской области осудили мужчину, взорвавшего гранату в доме с людьми
17 февраля, 20:20
Злоумышленника задержали, на месте работали сотрудники оперативных служб.
Федорищев добавил, что цель атаки пока неизвестна, при этом запугать региональные власти не получится.
По данным СК, к теракту в Самаре причастны отец и сын, с ними проводят следственные действия.
Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Пятерых человек обвинили в подготовке теракта в воинской части в Балашихе
25 февраля, 08:20
 
ПроисшествияСамарская областьВячеслав ФедорищевСамараСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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