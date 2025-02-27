https://ria.ru/20250227/granata-2001930137.html

Мужчина бросил гранату в здание правительства Самарской области

Мужчина бросил гранату в здание правительства Самарской области - РИА Новости, 27.02.2025

Мужчина бросил гранату в здание правительства Самарской области

Мужчина бросил гранату в здание правительства Самарской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:30:00+03:00

2025-02-27T13:30:00+03:00

2025-02-27T14:42:00+03:00

происшествия

самарская область

вячеслав федорищев

самара

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 27 фев — РИА Новости. Мужчина бросил гранату в здание правительства Самарской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Telegram-канале."Двадцать седьмого февраля, в 5:30 (4:30 мск), мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области неустановленное взрывное устройство (предположительно — граната РГД), в результате разрыва которого была повреждена тротуарная плитка", — написал глава региона.Злоумышленника задержали, на месте работали сотрудники оперативных служб.Федорищев добавил, что цель атаки пока неизвестна, при этом запугать региональные власти не получится.По данным СК, к теракту в Самаре причастны отец и сын, с ними проводят следственные действия.Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

https://ria.ru/20250217/granata-1999921170.html

https://ria.ru/20250225/balashiha-2001405712.html

самарская область

самара

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Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область, вячеслав федорищев, самара, следственный комитет россии (ск рф)