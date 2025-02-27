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В ГД предложили лишать свободы хозяев собак, чьи нападения привели к смерти - РИА Новости, 27.02.2025
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13:00 27.02.2025 (обновлено: 14:20 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/gosduma-2001924174.html
В ГД предложили лишать свободы хозяев собак, чьи нападения привели к смерти
В ГД предложили лишать свободы хозяев собак, чьи нападения привели к смерти - РИА Новости, 27.02.2025
В ГД предложили лишать свободы хозяев собак, чьи нападения привели к смерти
Первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил ужесточить уголовную ответственность до 3 лет лишения свободы для владельцев... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:00:00+03:00
2025-02-27T14:20:00+03:00
общество
владимир бурматов
вячеслав володин
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил ужесточить уголовную ответственность до 3 лет лишения свободы для владельцев собак, нападения которых привели к гибели человека. "Владелец, который либо не уследил, либо отпустил на самовыгул, в случае причинения он должен нести соответствующую ответственность. Мы предлагаем до 3 лет ужесточить уголовную статью, как причинение смерти по неосторожности", - сказал он на заседании рабочей группы комитета Госдумы по защите семьи по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных. Бурматов отметил, что в настоящее время штрафы за нападения собак со смертельным исходом составляют до 1,5 тысячи рублей. По мнению Бурматова, это неэффективная норма. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что совет Думы может 3 марта обсудить законопроект о защите детей от бродячих собак. А глава думского комитета по защите семьи Нина Останина сообщила, что данный проект планируется подготовить к 28 февраля. Ранее глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина рассказала, что в интернете появились кадры, на которых бесхозные собаки 23 февраля загрызли жителя Каспийска. Также днем в среду, 26 февраля, в Екатеринбурге ротвейлер напал на ребенка и покусал его мать, которая накрыла собой сына. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Кроме того, накануне прокуратура Краснодарского края сообщила, что в садовом товариществе Адлерского района в Сочи, по предварительной информации, на девятилетнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи
https://ria.ru/20250227/khaski-2001895215.html
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общество, владимир бурматов, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Владимир Бурматов, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В ГД предложили лишать свободы хозяев собак, чьи нападения привели к смерти

Бурматов предложил лишать свободы хозяев собак, чьи нападения привели к смерти

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМужчина выгуливает собак
Мужчина выгуливает собак - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Мужчина выгуливает собак. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил ужесточить уголовную ответственность до 3 лет лишения свободы для владельцев собак, нападения которых привели к гибели человека.
"Владелец, который либо не уследил, либо отпустил на самовыгул, в случае причинения он должен нести соответствующую ответственность. Мы предлагаем до 3 лет ужесточить уголовную статью, как причинение смерти по неосторожности", - сказал он на заседании рабочей группы комитета Госдумы по защите семьи по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных.
Операционный зал - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Мальчик, которого в Сочи покусали хаски, находится в тяжелом состоянии
11:12
Бурматов отметил, что в настоящее время штрафы за нападения собак со смертельным исходом составляют до 1,5 тысячи рублей. По мнению Бурматова, это неэффективная норма.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что совет Думы может 3 марта обсудить законопроект о защите детей от бродячих собак. А глава думского комитета по защите семьи Нина Останина сообщила, что данный проект планируется подготовить к 28 февраля.
Ранее глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина рассказала, что в интернете появились кадры, на которых бесхозные собаки 23 февраля загрызли жителя Каспийска. Также днем в среду, 26 февраля, в Екатеринбурге ротвейлер напал на ребенка и покусал его мать, которая накрыла собой сына. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Кроме того, накануне прокуратура Краснодарского края сообщила, что в садовом товариществе Адлерского района в Сочи, по предварительной информации, на девятилетнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи
Кадр видео нападения ротвейлера на женщину с ребенком в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Появились подробности о нападении ротвейлера на мать с ребенком на Урале
12:50
 
ОбществоВладимир БурматовВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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