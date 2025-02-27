https://ria.ru/20250227/gosduma-2001854579.html

В ГД внесут проект о праве бизнес-омбудсменам участвовать в судах

В ГД внесут проект о праве бизнес-омбудсменам участвовать в судах - РИА Новости, 27.02.2025

В ГД внесут проект о праве бизнес-омбудсменам участвовать в судах

В Госдуму внесут законопроект о праве региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей участвовать в судопроизводстве, проект был поддержан в... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T07:14:00+03:00

2025-02-27T07:14:00+03:00

2025-02-27T07:14:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о праве региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей участвовать в судопроизводстве, проект был поддержан в аппарате уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия). "Принятие законопроекта позволит участвовать региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей в судопроизводстве, что ранее было необоснованно. Проект готовится к внесению и был поддержан в аппарате уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей", - сказал он РИА Новости. Как объяснил депутат, учитывая, что институт региональных уполномоченных за годы своего существования зарекомендовал себя как эффективный механизм защиты прав предпринимателей, законопроектом также предлагается расширить возможности участия региональных уполномоченных в арбитражном процессе путем предоставления им права вступать в дело на стороне истца или ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Сейчас таким процессуальным правом обладает только федеральный уполномоченный, напомнил Антропенко. Депутат добавил, что также проектом предлагается наделить региональных уполномоченных процессуальным правом обжаловать вступившие в законную силу судебные акты, принятые в отношении предпринимателей, даже в случае, когда региональные уполномоченные не были привлечены к участию в деле в качестве третьего лица. "В настоящее время такое процессуальное право предоставлено федеральному уполномоченному, деятельность которого, в силу объективных причин, не может охватить все субъекты Российской Федерации с учетом сложившихся многочисленных рынков товаров и услуг и количества споров, рассматриваемых в арбитражных судах", - сказал он.

https://ria.ru/20250225/gosduma-2001600427.html

https://ria.ru/20250225/gosduma-2001397018.html

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