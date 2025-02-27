Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесут проект о праве бизнес-омбудсменам участвовать в судах - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:14 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/gosduma-2001854579.html
В ГД внесут проект о праве бизнес-омбудсменам участвовать в судах
В ГД внесут проект о праве бизнес-омбудсменам участвовать в судах - РИА Новости, 27.02.2025
В ГД внесут проект о праве бизнес-омбудсменам участвовать в судах
В Госдуму внесут законопроект о праве региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей участвовать в судопроизводстве, проект был поддержан в... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T07:14:00+03:00
2025-02-27T07:14:00+03:00
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о праве региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей участвовать в судопроизводстве, проект был поддержан в аппарате уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия). "Принятие законопроекта позволит участвовать региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей в судопроизводстве, что ранее было необоснованно. Проект готовится к внесению и был поддержан в аппарате уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей", - сказал он РИА Новости. Как объяснил депутат, учитывая, что институт региональных уполномоченных за годы своего существования зарекомендовал себя как эффективный механизм защиты прав предпринимателей, законопроектом также предлагается расширить возможности участия региональных уполномоченных в арбитражном процессе путем предоставления им права вступать в дело на стороне истца или ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Сейчас таким процессуальным правом обладает только федеральный уполномоченный, напомнил Антропенко. Депутат добавил, что также проектом предлагается наделить региональных уполномоченных процессуальным правом обжаловать вступившие в законную силу судебные акты, принятые в отношении предпринимателей, даже в случае, когда региональные уполномоченные не были привлечены к участию в деле в качестве третьего лица. "В настоящее время такое процессуальное право предоставлено федеральному уполномоченному, деятельность которого, в силу объективных причин, не может охватить все субъекты Российской Федерации с учетом сложившихся многочисленных рынков товаров и услуг и количества споров, рассматриваемых в арбитражных судах", - сказал он.
https://ria.ru/20250225/gosduma-2001600427.html
https://ria.ru/20250225/gosduma-2001397018.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф
Госдума РФ
В ГД внесут проект о праве бизнес-омбудсменам участвовать в судах

В Госдуму внесут проект о праве бизнес-омбудсменам участвовать в судах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о праве региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей участвовать в судопроизводстве, проект был поддержан в аппарате уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия).
"Принятие законопроекта позволит участвовать региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей в судопроизводстве, что ранее было необоснованно. Проект готовится к внесению и был поддержан в аппарате уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей", - сказал он РИА Новости.
Вид на Рыбную деревню в Калининграде - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В Госдуму внесут проект об упрощении вывоза товаров из Калининграда
25 февраля, 23:17
Как объяснил депутат, учитывая, что институт региональных уполномоченных за годы своего существования зарекомендовал себя как эффективный механизм защиты прав предпринимателей, законопроектом также предлагается расширить возможности участия региональных уполномоченных в арбитражном процессе путем предоставления им права вступать в дело на стороне истца или ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.
Сейчас таким процессуальным правом обладает только федеральный уполномоченный, напомнил Антропенко.
Депутат добавил, что также проектом предлагается наделить региональных уполномоченных процессуальным правом обжаловать вступившие в законную силу судебные акты, принятые в отношении предпринимателей, даже в случае, когда региональные уполномоченные не были привлечены к участию в деле в качестве третьего лица.
"В настоящее время такое процессуальное право предоставлено федеральному уполномоченному, деятельность которого, в силу объективных причин, не может охватить все субъекты Российской Федерации с учетом сложившихся многочисленных рынков товаров и услуг и количества споров, рассматриваемых в арбитражных судах", - сказал он.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В ГД попросили проверить законность продажи товаров для маскировки номеров
25 февраля, 05:34
 
Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала