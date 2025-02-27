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В Госдуме предложили поднять пошлины на импортные цветы в канун 8 марта - РИА Новости, 27.02.2025
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06:21 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/gosduma-2001852946.html
В Госдуме предложили поднять пошлины на импортные цветы в канун 8 марта
В Госдуме предложили поднять пошлины на импортные цветы в канун 8 марта - РИА Новости, 27.02.2025
В Госдуме предложили поднять пошлины на импортные цветы в канун 8 марта
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) направил обращение министру сельского хозяйства Оксане Лут с предложением увеличить таможенную пошлину на срезанные,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T06:21:00+03:00
2025-02-27T06:21:00+03:00
экономика
россия
нидерланды
оксана лут
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) направил обращение министру сельского хозяйства Оксане Лут с предложением увеличить таможенную пошлину на срезанные, импортные цветы до 3 евро за килограмм, а также снизить для российских производителей НДС до 10% в канун 8 марта, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается увеличить минимальный пошлинный порог до 3 евро за кг при таможенной пошлине 20%. Представляется, что данная мера значительно не повлияет на конечную стоимость товара, но сократит число поставок ввозимых цветов. В качестве меры налоговой поддержки возможно рассмотреть снижение ставки НДС до 10%, как на продукцию растениеводства", - сообщается в документе. Отмечается, что цветоводство появилось в России в начале 2000-х годов, и в это время непрофильные инвесторы обратили внимание на проекты строительства "под ключ" тепличных комплексов по круглогодичному выращиванию цветов на срезку на основе передовых голландских технологий. Гусев уточнил, что были приняты меры, направленные на поддержку российского цветоводства: ликвидирован серый импорт, повышены пошлины на ввоз срезанных цветов, однако цветочная отрасль продолжает находиться в зависимости от зарубежных поставок. В документе сказано, что в 2024 году доля импорта цветов составляла 70–80%, при этом почти половина поставляемых цветов из Нидерландов - государства, являющегося недружественным Российской Федерации, а семена цветов, в частности, тюльпанов, которые наиболее популярны на 8 марта, практически все импортные. По мнению депутата Госдумы, принятие данной инициативы позволит значительно снизить количество импортных цветов на рынке и сохранить доступные цены для потребителей. "Цветы — это не только красота, но и важная часть экономики. Поэтому мы должны дать шанс российским производителям. Подтолкнуть их к развитию. Поддержать. Чтобы в будущем наши любимые женщины могли наслаждаться не только красивыми, но и отечественными цветами", - рассказал РИА Новости Гусев.
https://ria.ru/20250219/gosduma-2000194008.html
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экономика, россия, нидерланды, оксана лут, госдума рф
Экономика, Россия, Нидерланды, Оксана Лут, Госдума РФ
В Госдуме предложили поднять пошлины на импортные цветы в канун 8 марта

Депутат Гусев предложил поднять пошлины на импортные цветы в канун 8 марта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) направил обращение министру сельского хозяйства Оксане Лут с предложением увеличить таможенную пошлину на срезанные, импортные цветы до 3 евро за килограмм, а также снизить для российских производителей НДС до 10% в канун 8 марта, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается увеличить минимальный пошлинный порог до 3 евро за кг при таможенной пошлине 20%. Представляется, что данная мера значительно не повлияет на конечную стоимость товара, но сократит число поставок ввозимых цветов. В качестве меры налоговой поддержки возможно рассмотреть снижение ставки НДС до 10%, как на продукцию растениеводства", - сообщается в документе.
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Отмечается, что цветоводство появилось в России в начале 2000-х годов, и в это время непрофильные инвесторы обратили внимание на проекты строительства "под ключ" тепличных комплексов по круглогодичному выращиванию цветов на срезку на основе передовых голландских технологий.
Гусев уточнил, что были приняты меры, направленные на поддержку российского цветоводства: ликвидирован серый импорт, повышены пошлины на ввоз срезанных цветов, однако цветочная отрасль продолжает находиться в зависимости от зарубежных поставок. В документе сказано, что в 2024 году доля импорта цветов составляла 70–80%, при этом почти половина поставляемых цветов из Нидерландов - государства, являющегося недружественным Российской Федерации, а семена цветов, в частности, тюльпанов, которые наиболее популярны на 8 марта, практически все импортные.
По мнению депутата Госдумы, принятие данной инициативы позволит значительно снизить количество импортных цветов на рынке и сохранить доступные цены для потребителей.
"Цветы — это не только красота, но и важная часть экономики. Поэтому мы должны дать шанс российским производителям. Подтолкнуть их к развитию. Поддержать. Чтобы в будущем наши любимые женщины могли наслаждаться не только красивыми, но и отечественными цветами", - рассказал РИА Новости Гусев.
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