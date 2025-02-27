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В Госдуме рассказали о новых требованиях подготовки к отопительному сезону - РИА Новости, 27.02.2025
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04:10 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/gosduma-2001848181.html
В Госдуме рассказали о новых требованиях подготовки к отопительному сезону
В Госдуме рассказали о новых требованиях подготовки к отопительному сезону - РИА Новости, 27.02.2025
В Госдуме рассказали о новых требованиях подготовки к отопительному сезону
Правительство РФ с 1 марта сможет устанавливать критерии надежности теплоснабжения потребителей, уточнять полномочия муниципалитетов по подготовке к... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T04:10:00+03:00
2025-02-27T04:10:00+03:00
жкх
россия
владимир путин
анастасия бондаренко
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство РФ с 1 марта сможет устанавливать критерии надежности теплоснабжения потребителей, уточнять полномочия муниципалитетов по подготовке к отопительному периоду и оценке готовности теплоснабжающих организаций, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Правительство с 1 марта сможет устанавливать критерии надежности теплоснабжения потребителей, уточнять полномочия муниципалитетов в части обеспечения готовности к отопительному периоду и проведения оценки готовности теплоснабжающих организаций, уточнения содержания правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и так далее", - сказал Колунов. Парламентарий добавил, что с правилами обеспечения готовности к отопительному сезону можно будет ознакомиться на официальном портале правовой информации. По его мнению, данный закон будет способствовать повышению качества услуг ЖКХ и предотвращению аварийных ситуаций. В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону. Закон также вводит обязанность быть готовыми к отопительному периоду владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями. В многоквартирных домах эта обязанность будет возложена на управляющую компанию. А муниципалитеты будут обязаны готовить к отопительному периоду в том числе и бесхозные объекты теплоснабжения (у которых не определена организация по их содержанию и обслуживанию). За неготовность к отопительному периоду будет введена административная ответственность, поясняла ранее замглавы Минэнерго России Анастасия Бондаренко. Закон также предусматривает, что правительство РФ установит критерии надежности теплоснабжения потребителей. В настоящее время такие критерии содержатся в правилах, утвержденных приказом Минэнерго от 12 марта 2013 года. В свою очередь Минэнерго будет разрабатывать и утверждать не только правила обеспечения готовности к отопительному периоду, но и устанавливать порядок проведения оценки такой готовности. Неустранение нарушений, выявленных в ходе такой оценки, повлечет административную ответственность. Минэнерго также будет утверждать схемы теплоснабжения поселений, муниципальных и городских округов, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения (модель "альтернативной котельной"). В целях обеспечения готовности к отопительному периоду закон обязывает муниципальные образования иметь план действий по ликвидации последствий аварий в сфере теплоснабжения, а также утвержденную, актуализированную схему теплоснабжения. Такие схемы в обязательном порядке должны будут содержать разделы по оценке надежности теплоснабжения, предложения по ее повышению, а также мероприятия по резервированию систем теплоснабжения в определенных схемой случаях. В рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения будут проводиться профилактические (информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережений, консультирование, профилактический визит) и контрольно-надзорные (выездная и документарная проверка) мероприятия.
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жкх, россия, владимир путин, анастасия бондаренко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф
ЖКХ, Россия, Владимир Путин, Анастасия Бондаренко, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Госдума РФ
В Госдуме рассказали о новых требованиях подготовки к отопительному сезону

Депутат Колунов: требования подготовки к отопительному сезону ужесточат

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство РФ с 1 марта сможет устанавливать критерии надежности теплоснабжения потребителей, уточнять полномочия муниципалитетов по подготовке к отопительному периоду и оценке готовности теплоснабжающих организаций, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Правительство с 1 марта сможет устанавливать критерии надежности теплоснабжения потребителей, уточнять полномочия муниципалитетов в части обеспечения готовности к отопительному периоду и проведения оценки готовности теплоснабжающих организаций, уточнения содержания правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и так далее", - сказал Колунов.
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Парламентарий добавил, что с правилами обеспечения готовности к отопительному сезону можно будет ознакомиться на официальном портале правовой информации. По его мнению, данный закон будет способствовать повышению качества услуг ЖКХ и предотвращению аварийных ситуаций.
В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону. Закон также вводит обязанность быть готовыми к отопительному периоду владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями.
В многоквартирных домах эта обязанность будет возложена на управляющую компанию. А муниципалитеты будут обязаны готовить к отопительному периоду в том числе и бесхозные объекты теплоснабжения (у которых не определена организация по их содержанию и обслуживанию). За неготовность к отопительному периоду будет введена административная ответственность, поясняла ранее замглавы Минэнерго России Анастасия Бондаренко.
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Закон также предусматривает, что правительство РФ установит критерии надежности теплоснабжения потребителей. В настоящее время такие критерии содержатся в правилах, утвержденных приказом Минэнерго от 12 марта 2013 года.
В свою очередь Минэнерго будет разрабатывать и утверждать не только правила обеспечения готовности к отопительному периоду, но и устанавливать порядок проведения оценки такой готовности. Неустранение нарушений, выявленных в ходе такой оценки, повлечет административную ответственность. Минэнерго также будет утверждать схемы теплоснабжения поселений, муниципальных и городских округов, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения (модель "альтернативной котельной").
В целях обеспечения готовности к отопительному периоду закон обязывает муниципальные образования иметь план действий по ликвидации последствий аварий в сфере теплоснабжения, а также утвержденную, актуализированную схему теплоснабжения. Такие схемы в обязательном порядке должны будут содержать разделы по оценке надежности теплоснабжения, предложения по ее повышению, а также мероприятия по резервированию систем теплоснабжения в определенных схемой случаях.
В рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения будут проводиться профилактические (информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережений, консультирование, профилактический визит) и контрольно-надзорные (выездная и документарная проверка) мероприятия.
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