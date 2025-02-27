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В Госдуме рассказали о выплатах ветеранам ко Дню Победы

В Госдуме рассказали о выплатах ветеранам ко Дню Победы - РИА Новости, 27.02.2025

В Госдуме рассказали о выплатах ветеранам ко Дню Победы

Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы будут производиться без заявлений, смс-сообщений и звонков, рассказала РИА Новости депутат ГД... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T03:28:00+03:00

2025-02-27T03:28:00+03:00

2025-02-27T03:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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светлана бессараб

госдума рф

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы будут производиться без заявлений, смс-сообщений и звонков, рассказала РИА Новости депутат ГД Светлана Бессараб. Согласно указу президента РФ, выплату в размере 80 тысяч рублей в апреле-мае получат в том числе ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией и Японией. "Никаких заявлений, СМС, телефонных звонков не будет. Выплаты ко Дню Победы производятся в проактивном режиме", - сообщила депутат ГД. Она добавила, что, если кто-то требует назвать коды, информацию по поступающим смс и прочее - это мошенники, следует немедленно прекратить общение.

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общество, россия, ленинград, финляндия, светлана бессараб, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне