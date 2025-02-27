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При атаке беспилотника на Горловку пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/gorlovka-2002044656.html
При атаке беспилотника на Горловку пострадал мирный житель
При атаке беспилотника на Горловку пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.02.2025
При атаке беспилотника на Горловку пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T19:12:00+03:00
2025-02-27T19:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА украинских террористов в поселке шахты им. В. И. Ленина ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250227/postradavshie-2001857386.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько
При атаке беспилотника на Горловку пострадал мирный житель

Мэр Приходько: при атаке беспилотника на Горловку пострадал мирный житель

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Обломки БПЛА. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"В результате атаки БПЛА украинских террористов в поселке шахты им. В. И. Ленина ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван Приходько
 
 
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