https://ria.ru/20250227/gorlovka-2002044656.html

При атаке беспилотника на Горловку пострадал мирный житель

При атаке беспилотника на Горловку пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.02.2025

При атаке беспилотника на Горловку пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T19:12:00+03:00

2025-02-27T19:12:00+03:00

2025-02-27T19:12:00+03:00

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА украинских террористов в поселке шахты им. В. И. Ленина ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250227/postradavshie-2001857386.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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