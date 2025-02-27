https://ria.ru/20250227/gorlovka-2002043527.html

Дроны ВСУ атаковали Горловку

Дроны ВСУ атаковали Горловку - РИА Новости, 27.02.2025

Дроны ВСУ атаковали Горловку

Украинские войска атаковали центр Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, а также сбросили взрывоопасный предмет с дрона, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T19:09:00+03:00

2025-02-27T19:09:00+03:00

2025-02-27T19:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

сцкк

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали центр Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, а также сбросили взрывоопасный предмет с дрона, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.25 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, украинские войска в 17.50 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на этот же район города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, сцкк