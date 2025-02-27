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Дрон ВСУ повредил автомобиль в Горловке - РИА Новости, 27.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:44 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/gorlovka-2002010321.html
Дрон ВСУ повредил автомобиль в Горловке
Дрон ВСУ повредил автомобиль в Горловке - РИА Новости, 27.02.2025
Дрон ВСУ повредил автомобиль в Горловке
Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника, в результате чего повреждения получила гражданская машина, сообщил мэр города Иван Приходько РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:44:00+03:00
2025-02-27T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника, в результате чего повреждения получила гражданская машина, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате атаки БПЛА украинских террористов в поселке Озеряновка поврежден гражданский легковой автомобиль", - говорится в сообщении мэра. Кроме того, по данным мэра, в результате украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки повреждена котельная. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщило, что ВСУ в 13.40 атаковали дроном-камикадзе Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250227/vostok-2001918470.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Дрон ВСУ повредил автомобиль в Горловке

Мэр Приходько: дрон ВСУ повредил автомобиль в поселке Озеряновка в Голловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника, в результате чего повреждения получила гражданская машина, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате атаки БПЛА украинских террористов в поселке Озеряновка поврежден гражданский легковой автомобиль", - говорится в сообщении мэра.
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Кроме того, по данным мэра, в результате украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки повреждена котельная.
Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщило, что ВСУ в 13.40 атаковали дроном-камикадзе Никитовский район Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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