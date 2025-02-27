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В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель
В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.02.2025
В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в Горловке в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:38:00+03:00
2025-02-27T14:38:00+03:00
2025-02-27T14:38:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Горловке в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в поселке Широкая Балка ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее в четверг мэр сообщал о ранении двух человек в результате обстрела городского жилого массива украинскими войсками. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили, что в 13.00 беспилотник ВСУ сбросил взрывоопасный предмет в Центрально-Городском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при сбросе боеприпаса в Горловке пострадал мирный житель