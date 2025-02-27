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В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/gorlovka-2001951564.html
В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель
В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.02.2025
В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в Горловке в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:38:00+03:00
2025-02-27T14:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
жкх
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Горловке в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в поселке Широкая Балка ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее в четверг мэр сообщал о ранении двух человек в результате обстрела городского жилого массива украинскими войсками. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили, что в 13.00 беспилотник ВСУ сбросил взрывоопасный предмет в Центрально-Городском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241221/gorlovka-1990567451.html
горловка
украина
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жкх, горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель

Мэр Приходько: при сбросе боеприпаса в Горловке пострадал мирный житель

© Фото : Приходько РИК/TelegramОдин из боеприпасов ВСУ
Один из боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Один из боеприпасов ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Горловке в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в поселке Широкая Балка ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг мэр сообщал о ранении двух человек в результате обстрела городского жилого массива украинскими войсками.
В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили, что в 13.00 беспилотник ВСУ сбросил взрывоопасный предмет в Центрально-Городском районе Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ на автобус маршрута №2 по улице Дмитрия Жлобы в Горловке. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель
21 декабря 2024, 09:29
 
Специальная военная операция на УкраинеЖКХГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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