https://ria.ru/20250227/gorlovka-2001916247.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.02.2025
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска за полтора часа обстреляли Горловку с применением беспилотников, в том числе дрона-камикадзе и выпустили девять снарядов калибром 155... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:33:00+03:00
2025-02-27T12:33:00+03:00
2025-02-27T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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донецкая народная республика
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли Горловку с применением беспилотников, в том числе дрона-камикадзе и выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров, включая кассетные, сообщили в четверг в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирована атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.35 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата… 09.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что с 9.35 до 10.10 мск по этому же району было выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе три кассетных. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250227/gorlovka-2001893264.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, украина, донецкая народная республика, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
ВСУ за полтора часа обстреляли Горловку дронами и выпустили 9 натовских снарядов