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Два жителя Горловки получили ранения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 27.02.2025 (обновлено: 11:13 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/gorlovka-2001893264.html
Два жителя Горловки получили ранения при обстреле со стороны ВСУ
Два жителя Горловки получили ранения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.02.2025
Два жителя Горловки получили ранения при обстреле со стороны ВСУ
Два мирных жителя ранены в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками жилого массива в Горловке, сообщил в четверг мэр этого города Иван Приходько РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:03:00+03:00
2025-02-27T11:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками жилого массива в Горловке, сообщил в четверг мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате артобстрела жилого массива "Комсомолец" со стороны украинских террористов ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Два жителя Горловки получили ранения при обстреле со стороны ВСУ

Приходько: 2 мирных жителя ранены при артобстреле ВСУ жилого массива в Горловке

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками жилого массива в Горловке, сообщил в четверг мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«
"В результате артобстрела жилого массива "Комсомолец" со стороны украинских террористов ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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