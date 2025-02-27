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Два жителя Горловки получили ранения при обстреле со стороны ВСУ
Два жителя Горловки получили ранения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.02.2025
Два жителя Горловки получили ранения при обстреле со стороны ВСУ
Два мирных жителя ранены в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками жилого массива в Горловке, сообщил в четверг мэр этого города Иван Приходько РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:03:00+03:00
2025-02-27T11:03:00+03:00
2025-02-27T11:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками жилого массива в Горловке, сообщил в четверг мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате артобстрела жилого массива "Комсомолец" со стороны украинских террористов ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Два жителя Горловки получили ранения при обстреле со стороны ВСУ
Приходько: 2 мирных жителя ранены при артобстреле ВСУ жилого массива в Горловке