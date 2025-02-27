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Глава МИД Киргизии назвал сотрудничество с ЕС приоритетом внешней политики - РИА Новости, 27.02.2025
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08:57 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/glava-2001862388.html
Глава МИД Киргизии назвал сотрудничество с ЕС приоритетом внешней политики
Глава МИД Киргизии назвал сотрудничество с ЕС приоритетом внешней политики - РИА Новости, 27.02.2025
Глава МИД Киргизии назвал сотрудничество с ЕС приоритетом внешней политики
Всестороннее сотрудничество и полноправный диалог с Евросоюзом являются одними из приоритетов внешней политики Киргизии, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T08:57:00+03:00
2025-02-27T08:57:00+03:00
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БИШКЕК, 27 фев – РИА Новости. Всестороннее сотрудничество и полноправный диалог с Евросоюзом являются одними из приоритетов внешней политики Киргизии, заявил министр иностранных дел республики Жээнбек Кулубаев. Как сообщили журналистам в пресс-службе внешнеполитического ведомства, глава МИД провел встречу с членами подкомитета Европейского парламента по правам человека. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия между Киргизией и Европейским союзом. “Кулубаев подчеркнул, что всестороннее сотрудничество и равноправный диалог с Европейским союзом являются одними из приоритетов внешней политики Кыргызстана. В частности, Кыргызская Республика активно взаимодействует с ЕС в сферах верховенства права, образования, цифровизации, транспортной взаимосвязанности, диверсификации экономики, инвестиций и туризма”, - говорится в сообщении. Министр также отметил, что Бишкек всегда выступает за конструктивный диалог со своими партнерами, включая обсуждение всех чувствительных вопросов, и остается открытым к обсуждению любых тем, представляющих взаимный интерес. “Председатель подкомитета Европейского парламента по правам человека Мунир Сатури выразил благодарность за теплый прием и содействие в организации встреч. Он отметил важность соблюдения демократических стандартов и подтвердил готовность Европейского парламента к открытому и конструктивному диалогу. Члены подкомитета также подчеркнули достижения Кыргызстана в области демократии и приверженность страны соблюдению прав человека”, - добавили в пресс-службе. Накануне делегация Европарламента провела встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Лидер республики подтвердил готовность Бишкека к сотрудничеству с ЕС, однако выразил сожаление в связи с однобоким и субъективным отношением, заметным в резолюциях Европейского парламента по ситуации в Киргизии.
https://ria.ru/20241013/kirgiziya-1977812778.html
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в мире, киргизия, бишкек, садыр жапаров, евросоюз, европарламент
В мире, Киргизия, Бишкек, Садыр Жапаров, Евросоюз, Европарламент
Глава МИД Киргизии назвал сотрудничество с ЕС приоритетом внешней политики

Кулубаев: диалог с ЕС является одним из приоритетов внешней политики Киргизии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев
Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев . Архивное фото
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БИШКЕК, 27 фев – РИА Новости. Всестороннее сотрудничество и полноправный диалог с Евросоюзом являются одними из приоритетов внешней политики Киргизии, заявил министр иностранных дел республики Жээнбек Кулубаев.
Как сообщили журналистам в пресс-службе внешнеполитического ведомства, глава МИД провел встречу с членами подкомитета Европейского парламента по правам человека. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия между Киргизией и Европейским союзом.
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“Кулубаев подчеркнул, что всестороннее сотрудничество и равноправный диалог с Европейским союзом являются одними из приоритетов внешней политики Кыргызстана. В частности, Кыргызская Республика активно взаимодействует с ЕС в сферах верховенства права, образования, цифровизации, транспортной взаимосвязанности, диверсификации экономики, инвестиций и туризма”, - говорится в сообщении.
Министр также отметил, что Бишкек всегда выступает за конструктивный диалог со своими партнерами, включая обсуждение всех чувствительных вопросов, и остается открытым к обсуждению любых тем, представляющих взаимный интерес.
“Председатель подкомитета Европейского парламента по правам человека Мунир Сатури выразил благодарность за теплый прием и содействие в организации встреч. Он отметил важность соблюдения демократических стандартов и подтвердил готовность Европейского парламента к открытому и конструктивному диалогу. Члены подкомитета также подчеркнули достижения Кыргызстана в области демократии и приверженность страны соблюдению прав человека”, - добавили в пресс-службе.
Накануне делегация Европарламента провела встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Лидер республики подтвердил готовность Бишкека к сотрудничеству с ЕС, однако выразил сожаление в связи с однобоким и субъективным отношением, заметным в резолюциях Европейского парламента по ситуации в Киргизии.
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