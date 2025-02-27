https://ria.ru/20250227/gladkov-2001843589.html

В Грайвороне при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель

В Грайвороне при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 27.02.2025

В Грайвороне при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель

ВСУ атаковали беспилотником Грайворон в Белгородской области, один мирный житель погиб и один ранен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T02:42:00+03:00

2025-02-27T02:42:00+03:00

2025-02-27T02:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

грайворон

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

белгород

происшествия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотником Грайворон в Белгородской области, один мирный житель погиб и один ранен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал он в своем Telegram-канале.Гладков отметил, что ещё один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног. Бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода, необходимая помощь оказывается."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20250227/vzryvy-2001837138.html

грайворон

белгородская область

белгород

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грайворон, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгород, происшествия