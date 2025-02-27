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В Грайвороне при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель
В Грайвороне при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 27.02.2025
В Грайвороне при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель
ВСУ атаковали беспилотником Грайворон в Белгородской области, один мирный житель погиб и один ранен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T02:42:00+03:00
2025-02-27T02:42:00+03:00
2025-02-27T02:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
грайворон
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вячеслав гладков
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происшествия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотником Грайворон в Белгородской области, один мирный житель погиб и один ранен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал он в своем Telegram-канале.Гладков отметил, что ещё один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног. Бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода, необходимая помощь оказывается."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20250227/vzryvy-2001837138.html
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В Грайвороне при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель
Гладков: в Грайвороне при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель