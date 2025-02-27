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ХДС/ХСС может начать переговоры с социал-демократами в пятницу, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2025
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20:46 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/germaniya-2002058320.html
ХДС/ХСС может начать переговоры с социал-демократами в пятницу, пишут СМИ
ХДС/ХСС может начать переговоры с социал-демократами в пятницу, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2025
ХДС/ХСС может начать переговоры с социал-демократами в пятницу, пишут СМИ
Победивший на выборах в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) может начать предварительные консультации с... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T20:46:00+03:00
2025-02-27T20:46:00+03:00
в мире
германия
олаф шольц
хдс/хсс
bild
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Победивший на выборах в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) может начать предварительные консультации с социал-демократами (СДПГ) по вопросу создания правящей коалиции уже в пятницу, сообщило издание Bild со ссылкой на источники в обеих политических силах. "Предварительные консультации между ХДС/ХСС и СДПГ о возможной правительственной коалиции должны начаться в пятницу", - пишет Bild. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть пятипроцентный барьер.
https://ria.ru/20250224/germaniya-2001348238.html
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в мире, германия, олаф шольц, хдс/хсс, bild
В мире, Германия, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Bild
ХДС/ХСС может начать переговоры с социал-демократами в пятницу, пишут СМИ

Bild: блок ХДС/ХСС может начать консультации с социал-демократами в пятницу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Победивший на выборах в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) может начать предварительные консультации с социал-демократами (СДПГ) по вопросу создания правящей коалиции уже в пятницу, сообщило издание Bild со ссылкой на источники в обеих политических силах.
«
"Предварительные консультации между ХДС/ХСС и СДПГ о возможной правительственной коалиции должны начаться в пятницу", - пишет Bild.
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть пятипроцентный барьер.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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24 февраля, 19:11
 
В миреГерманияОлаф ШольцХДС/ХССBild
 
 
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