https://ria.ru/20250227/germaniya-2002058320.html

ХДС/ХСС может начать переговоры с социал-демократами в пятницу, пишут СМИ

ХДС/ХСС может начать переговоры с социал-демократами в пятницу, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2025

ХДС/ХСС может начать переговоры с социал-демократами в пятницу, пишут СМИ

Победивший на выборах в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) может начать предварительные консультации с... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T20:46:00+03:00

2025-02-27T20:46:00+03:00

2025-02-27T20:46:00+03:00

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олаф шольц

хдс/хсс

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Победивший на выборах в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) может начать предварительные консультации с социал-демократами (СДПГ) по вопросу создания правящей коалиции уже в пятницу, сообщило издание Bild со ссылкой на источники в обеих политических силах. "Предварительные консультации между ХДС/ХСС и СДПГ о возможной правительственной коалиции должны начаться в пятницу", - пишет Bild. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть пятипроцентный барьер.

https://ria.ru/20250224/germaniya-2001348238.html

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в мире, германия, олаф шольц, хдс/хсс, bild