https://ria.ru/20250227/germanija-2001897507.html

В Германии могут сократить 150 тысяч рабочих мест, пишет Bild

В Германии могут сократить 150 тысяч рабочих мест, пишет Bild - РИА Новости, 27.02.2025

В Германии могут сократить 150 тысяч рабочих мест, пишет Bild

В ФРГ могут сократить 150 тысяч рабочих мест, если США и ЕС введут импортные пошлины в отношении друг друга, пишет Bild со ссылкой на Институт экономики... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:23:00+03:00

2025-02-27T11:23:00+03:00

2025-02-27T12:08:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В ФРГ могут сократить 150 тысяч рабочих мест, если США и ЕС введут импортные пошлины в отношении друг друга, пишет Bild со ссылкой на Институт экономики Германии (IW)."К концу пребывания Трампа у власти может быть потеряно 150 тысяч рабочих мест (в Германии в случае начала торговой войны. — Прим. ред.) <…>. Учитывая экономический кризис и уровень безработицы, этот удар настиг бы нас в самое неподходящее время", — заявил изданию исследователь Юрген Маттес.ВВП Германии, согласно расчетам института, мог бы сократиться на 0,4%, что привело бы к экономическим потерям в размере около 25 миллиардов евро в год.Торговая война была бы "тяжела для Германии", добавил Маттес, но еще сильнее она ударила бы по американской экономике. По данным института, ВВП США снизился бы в таком случае на 1,5% уже в 2025 году, а к 2028-му экономические потери составили бы почти 900 миллиардов долларов.В среду Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и скоро объявит о введении 25-процентных пошлин на товары из ЕС, включая автомобили. Он отметил, что Евросоюз не принимает американские машины и оказывает давление на США, а также "был сформирован, чтобы обмануть Соединенные Штаты". Еврокомиссия заявляла, что будет "жестко и немедленно реагировать" в случае введения "неоправданных" пошлин на импорт европейских товаров.

https://ria.ru/20250227/tramp-2001823404.html

https://ria.ru/20250222/dolja-2000949677.html

https://ria.ru/20250223/ukraina-2001079804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, сша, евросоюз, в мире