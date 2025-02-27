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В Германии могут сократить 150 тысяч рабочих мест, пишет Bild - РИА Новости, 27.02.2025
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11:23 27.02.2025 (обновлено: 12:08 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/germanija-2001897507.html
В Германии могут сократить 150 тысяч рабочих мест, пишет Bild
В Германии могут сократить 150 тысяч рабочих мест, пишет Bild - РИА Новости, 27.02.2025
В Германии могут сократить 150 тысяч рабочих мест, пишет Bild
В ФРГ могут сократить 150 тысяч рабочих мест, если США и ЕС введут импортные пошлины в отношении друг друга, пишет Bild со ссылкой на Институт экономики... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:23:00+03:00
2025-02-27T12:08:00+03:00
экономика
германия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В ФРГ могут сократить 150 тысяч рабочих мест, если США и ЕС введут импортные пошлины в отношении друг друга, пишет Bild со ссылкой на Институт экономики Германии (IW)."К концу пребывания Трампа у власти может быть потеряно 150 тысяч рабочих мест (в Германии в случае начала торговой войны. — Прим. ред.) &lt;…&gt;. Учитывая экономический кризис и уровень безработицы, этот удар настиг бы нас в самое неподходящее время", — заявил изданию исследователь Юрген Маттес.ВВП Германии, согласно расчетам института, мог бы сократиться на 0,4%, что привело бы к экономическим потерям в размере около 25 миллиардов евро в год.Торговая война была бы "тяжела для Германии", добавил Маттес, но еще сильнее она ударила бы по американской экономике. По данным института, ВВП США снизился бы в таком случае на 1,5% уже в 2025 году, а к 2028-му экономические потери составили бы почти 900 миллиардов долларов.В среду Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и скоро объявит о введении 25-процентных пошлин на товары из ЕС, включая автомобили. Он отметил, что Евросоюз не принимает американские машины и оказывает давление на США, а также "был сформирован, чтобы обмануть Соединенные Штаты". Еврокомиссия заявляла, что будет "жестко и немедленно реагировать" в случае введения "неоправданных" пошлин на импорт европейских товаров.
https://ria.ru/20250227/tramp-2001823404.html
https://ria.ru/20250222/dolja-2000949677.html
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экономика, германия, сша, евросоюз, в мире
Экономика, Германия, США, Евросоюз, В мире
В Германии могут сократить 150 тысяч рабочих мест, пишет Bild

Bild: в ФРГ могут сократить 150 тысяч рабочих мест, если США и ЕС введут пошлины

© Getty Images / picture alliance/Ole SpataЗавод Volkswagen в Вольфсбурге
Завод Volkswagen в Вольфсбурге - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Getty Images / picture alliance/Ole Spata
Завод Volkswagen в Вольфсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В ФРГ могут сократить 150 тысяч рабочих мест, если США и ЕС введут импортные пошлины в отношении друг друга, пишет Bild со ссылкой на Институт экономики Германии (IW).
"К концу пребывания Трампа у власти может быть потеряно 150 тысяч рабочих мест (в Германии в случае начала торговой войны. — Прим. ред.) <…>. Учитывая экономический кризис и уровень безработицы, этот удар настиг бы нас в самое неподходящее время", — заявил изданию исследователь Юрген Маттес.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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ВВП Германии, согласно расчетам института, мог бы сократиться на 0,4%, что привело бы к экономическим потерям в размере около 25 миллиардов евро в год.

Немецкий ВВП в прошлом году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют показатели Федерального статистического бюро страны (Destatis). По данным Федерального агентства по трудоустройству, безработица в январе находилась на уровне 6,4%, а число безработных составило 2,9 миллиона человек.

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Торговая война была бы "тяжела для Германии", добавил Маттес, но еще сильнее она ударила бы по американской экономике. По данным института, ВВП США снизился бы в таком случае на 1,5% уже в 2025 году, а к 2028-му экономические потери составили бы почти 900 миллиардов долларов.
В среду Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и скоро объявит о введении 25-процентных пошлин на товары из ЕС, включая автомобили. Он отметил, что Евросоюз не принимает американские машины и оказывает давление на США, а также "был сформирован, чтобы обмануть Соединенные Штаты".
Еврокомиссия заявляла, что будет "жестко и немедленно реагировать" в случае введения "неоправданных" пошлин на импорт европейских товаров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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