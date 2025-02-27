Рейтинг@Mail.ru
В Германии задержали двух человек после стрельбы у здания суда - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/germanija-2001887289.html
В Германии задержали двух человек после стрельбы у здания суда
В Германии задержали двух человек после стрельбы у здания суда - РИА Новости, 27.02.2025
В Германии задержали двух человек после стрельбы у здания суда
Полиция задержала двух человек в связи со стрельбой во вторник у здания земельного суда в городе Билефельд немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:35:00+03:00
2025-02-27T10:35:00+03:00
в мире
северный рейн-вестфалия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:159:1786:1164_1920x0_80_0_0_bfbf0ef5348a58fe53613dfaa0dd5904.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полиция задержала двух человек в связи со стрельбой во вторник у здания земельного суда в городе Билефельд немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, сообщил портал Focus Online со ссылкой на полицию. "На месте происшествия задержаны двое подозреваемых. Но их причастность к преступлению еще не установлена. Кроме того, было найдено возможное орудие преступления", - сообщил портал. Отмечается, что всё еще разыскивается третий участник преступления. Во вторник у здания земельного суда в Билефельде началась стрельба. Как сообщали СМИ, в момент инцидента в суде проходил процесс по делу о расстреле известного боксера косоварского происхождения Бесара Нимани. По данным полиции, в результате стрельбы пострадали четыре человека, они находятся в больнице.
https://ria.ru/20240920/sudya-1973740145.html
северный рейн-вестфалия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_185:0:1786:1201_1920x0_80_0_0_0a484d7b852f37c623d4c011ea71f642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северный рейн-вестфалия
В мире, Северный Рейн-Вестфалия
В Германии задержали двух человек после стрельбы у здания суда

Focus Online: в Германии задержали двоих подозреваемых в стрельбе у здания суда

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полиция задержала двух человек в связи со стрельбой во вторник у здания земельного суда в городе Билефельд немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, сообщил портал Focus Online со ссылкой на полицию.
"На месте происшествия задержаны двое подозреваемых. Но их причастность к преступлению еще не установлена. Кроме того, было найдено возможное орудие преступления", - сообщил портал.
Отмечается, что всё еще разыскивается третий участник преступления.
Во вторник у здания земельного суда в Билефельде началась стрельба. Как сообщали СМИ, в момент инцидента в суде проходил процесс по делу о расстреле известного боксера косоварского происхождения Бесара Нимани. По данным полиции, в результате стрельбы пострадали четыре человека, они находятся в больнице.
Американская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
В результате стрельбы в здании суда в Кентукки погиб судья
20 сентября 2024, 01:12
 
В миреСеверный Рейн-Вестфалия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала