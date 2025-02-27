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В Германии задержали двух человек после стрельбы у здания суда
В Германии задержали двух человек после стрельбы у здания суда - РИА Новости, 27.02.2025
В Германии задержали двух человек после стрельбы у здания суда
Полиция задержала двух человек в связи со стрельбой во вторник у здания земельного суда в городе Билефельд немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:35:00+03:00
2025-02-27T10:35:00+03:00
2025-02-27T10:35:00+03:00
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северный рейн-вестфалия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полиция задержала двух человек в связи со стрельбой во вторник у здания земельного суда в городе Билефельд немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, сообщил портал Focus Online со ссылкой на полицию. "На месте происшествия задержаны двое подозреваемых. Но их причастность к преступлению еще не установлена. Кроме того, было найдено возможное орудие преступления", - сообщил портал. Отмечается, что всё еще разыскивается третий участник преступления. Во вторник у здания земельного суда в Билефельде началась стрельба. Как сообщали СМИ, в момент инцидента в суде проходил процесс по делу о расстреле известного боксера косоварского происхождения Бесара Нимани. По данным полиции, в результате стрельбы пострадали четыре человека, они находятся в больнице.
https://ria.ru/20240920/sudya-1973740145.html
северный рейн-вестфалия
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в мире, северный рейн-вестфалия
В мире, Северный Рейн-Вестфалия
В Германии задержали двух человек после стрельбы у здания суда
Focus Online: в Германии задержали двоих подозреваемых в стрельбе у здания суда