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В США предупредили о войне с Россией после визита Зеленского - РИА Новости, 27.02.2025
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05:10 27.02.2025 (обновлено: 11:45 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/garantii-2001850127.html
В США предупредили о войне с Россией после визита Зеленского
В США предупредили о войне с Россией после визита Зеленского - РИА Новости, 27.02.2025
В США предупредили о войне с Россией после визита Зеленского
Предоставление главе киевского режима Владимиру Зеленскому гарантий безопасности втянут США в конфликт с Россией, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T05:10:00+03:00
2025-02-27T11:45:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Предоставление главе киевского режима Владимиру Зеленскому гарантий безопасности втянут США в конфликт с Россией, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.&quot;Если они (администрация Трампа. — Прим. ред.) предоставят те гарантии безопасности, которые хотел бы Зеленский, мы будем в состоянии войны с Россией&quot;, — предупредил он.По мнению отставного аналитика, президент США Дональд Трамп делает "глупые" заявления, говоря, что Россия тоже должна пойти на уступки для заключения мирного соглашения по Украине."Нонсенс. Путин вообще никому ничего не должен. Путин и русские не находятся под давлением Запада — они побеждают. Им вообще ничего от нас не нужно", — считает Джонсон.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким образом 500 миллиардов долларов.Позже Зеленский заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности. При этом он отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий.Американский президент, в свою очередь, подтвердил, что Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения по природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001821962.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
В США предупредили о войне с Россией после визита Зеленского

Экс-аналитик Джонсон: гарантии безопасности Украине втянут США в войну с Россией

© AP Photo / Alex BabenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Предоставление главе киевского режима Владимиру Зеленскому гарантий безопасности втянут США в конфликт с Россией, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
«

"Если они (администрация Трампа. — Прим. ред.) предоставят те гарантии безопасности, которые хотел бы Зеленский, мы будем в состоянии войны с Россией", — предупредил он.

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По мнению отставного аналитика, президент США Дональд Трамп делает "глупые" заявления, говоря, что Россия тоже должна пойти на уступки для заключения мирного соглашения по Украине.
"Нонсенс. Путин вообще никому ничего не должен. Путин и русские не находятся под давлением Запада — они побеждают. Им вообще ничего от нас не нужно", — считает Джонсон.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким образом 500 миллиардов долларов.
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Позже Зеленский заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности. При этом он отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий.
Американский президент, в свою очередь, подтвердил, что Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения по природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы.
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