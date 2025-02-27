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Около 50 жителей освобожденной Двуречной ждут эвакуации - РИА Новости, 27.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:37 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ganchev-2002033665.html
Около 50 жителей освобожденной Двуречной ждут эвакуации
Около 50 жителей освобожденной Двуречной ждут эвакуации - РИА Новости, 27.02.2025
Около 50 жителей освобожденной Двуречной ждут эвакуации
Около 50 человек нуждаются в эвакуации из освобожденного села Двуречная в Харьковской области, вывезти их пока нельзя из-за обстрелов, сообщил журналистам глава РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:37:00+03:00
2025-02-27T18:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
в мире
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Около 50 человек нуждаются в эвакуации из освобожденного села Двуречная в Харьковской области, вывезти их пока нельзя из-за обстрелов, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "По тому количеству людей, о которых нам известно от военных, 49 человек находятся сейчас в укрытиях своих. Там постоянно обстрелы, поэтому вывозить их не рекомендуется, потому что у нас уже были прецеденты, когда люди выходят из укрытий и сразу же вражеские дроны их накрывают. Поэтому сейчас совместно с военнослужащими принято решение пока эвакуацию проводить поэтапно, то есть по мере возможности. В настоящее время эвакуировано только девять человек ", - сказал Ганчев на соответствующий вопрос РИА Новости. Он отметил, что в Двуречной может находиться около полутысячи человек. В конце января Минобороны сообщило, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль поселок Двуречное в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который в 2022 году вошел в состав Купянского района.
https://ria.ru/20250227/ganchev-2002031822.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, виталий ганчев, в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Около 50 жителей освобожденной Двуречной ждут эвакуации

Ганчев: в эвакуации из освобожденного села Двуречная нуждаются около 50 человек

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАвтомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Около 50 человек нуждаются в эвакуации из освобожденного села Двуречная в Харьковской области, вывезти их пока нельзя из-за обстрелов, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"По тому количеству людей, о которых нам известно от военных, 49 человек находятся сейчас в укрытиях своих. Там постоянно обстрелы, поэтому вывозить их не рекомендуется, потому что у нас уже были прецеденты, когда люди выходят из укрытий и сразу же вражеские дроны их накрывают. Поэтому сейчас совместно с военнослужащими принято решение пока эвакуацию проводить поэтапно, то есть по мере возможности. В настоящее время эвакуировано только девять человек ", - сказал Ганчев на соответствующий вопрос РИА Новости.
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Вчера, 18:33
Он отметил, что в Двуречной может находиться около полутысячи человек.
В конце января Минобороны сообщило, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль поселок Двуречное в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который в 2022 году вошел в состав Купянского района.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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