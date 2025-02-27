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Жителей освобожденного села Тополи вывозить опасно, заявил Ганчев
Жителей освобожденного села Тополи вывозить опасно, заявил Ганчев - РИА Новости, 27.02.2025
Жителей освобожденного села Тополи вывозить опасно, заявил Ганчев
Мирные жители остаются в освобожденном харьковском селе Тополи, но эвакуировать их пока опасно, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:30:00+03:00
2025-02-27T18:30:00+03:00
2025-02-27T18:30:00+03:00
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КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Мирные жители остаются в освобожденном харьковском селе Тополи, но эвакуировать их пока опасно, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. В понедельник в Минобороны РФ заявили о том, что российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Тополи в Харьковской области. "По нашей информации, там есть небольшое количество жителей, но сейчас такая же ситуация, как и в населенном пункте Двуречная, вывозить их опасно оттуда", - сказал Ганчев, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. Он отметил, что у работников его администрации пока нет возможности попасть в село, но как только линия фронта сдвинется, то у них появится возможность оказать помощь жителям села Тополи.
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Жителей освобожденного села Тополи вывозить опасно, заявил Ганчев
Ганчев: жителям села Тополи помогут, когда обстановка станет безопасной