Рейтинг@Mail.ru
Жителей освобожденного села Тополи вывозить опасно, заявил Ганчев - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:30 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ganchev-2002030722.html
Жителей освобожденного села Тополи вывозить опасно, заявил Ганчев
Жителей освобожденного села Тополи вывозить опасно, заявил Ганчев - РИА Новости, 27.02.2025
Жителей освобожденного села Тополи вывозить опасно, заявил Ганчев
Мирные жители остаются в освобожденном харьковском селе Тополи, но эвакуировать их пока опасно, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:30:00+03:00
2025-02-27T18:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
виталий ганчев
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987690764_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b1e620039a5936ce07fd6068b8c4dba.jpg
КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Мирные жители остаются в освобожденном харьковском селе Тополи, но эвакуировать их пока опасно, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. В понедельник в Минобороны РФ заявили о том, что российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Тополи в Харьковской области. "По нашей информации, там есть небольшое количество жителей, но сейчас такая же ситуация, как и в населенном пункте Двуречная, вывозить их опасно оттуда", - сказал Ганчев, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. Он отметил, что у работников его администрации пока нет возможности попасть в село, но как только линия фронта сдвинется, то у них появится возможность оказать помощь жителям села Тополи.
https://ria.ru/20250227/ukraina-2001998742.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987690764_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c2cb13f27e5e0b190ddf90c38a97573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виталий ганчев, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Ганчев, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Жителей освобожденного села Тополи вывозить опасно, заявил Ганчев

Ганчев: жителям села Тополи помогут, когда обстановка станет безопасной

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Мирные жители остаются в освобожденном харьковском селе Тополи, но эвакуировать их пока опасно, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В понедельник в Минобороны РФ заявили о том, что российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Тополи в Харьковской области.
"По нашей информации, там есть небольшое количество жителей, но сейчас такая же ситуация, как и в населенном пункте Двуречная, вывозить их опасно оттуда", - сказал Ганчев, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Он отметил, что у работников его администрации пока нет возможности попасть в село, но как только линия фронта сдвинется, то у них появится возможность оказать помощь жителям села Тополи.
Украинский полицейский во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Власти Украины могут расширить зону эвакуации в Купянском районе
Вчера, 16:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий ГанчевХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала