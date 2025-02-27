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Ганчев рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 27.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:09 27.02.2025 (обновлено: 18:10 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/ganchev-2002019422.html
Ганчев рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении
Ганчев рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 27.02.2025
Ганчев рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении
Линия фронта уверенно расширяется по всему купянскому направлению, есть продвижение и по левому берегу Оскола, сообщил журналистам глава российской... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:09:00+03:00
2025-02-27T18:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Линия фронта уверенно расширяется по всему купянскому направлению, есть продвижение и по левому берегу Оскола, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Ранее Ганчев заявил, что по правому берегу реки Оскол идет расширение плацдарма российских войск, до Купянска осталось около семи километров. "Есть еще у нас продвижение со стороны сватовской территории, со стороны Луганской народной республики, на левом берегу Оскола. С той стороны тоже около семи километров, со стороны населенного пункта Синьковка. В настоящее время идет медленное, но уверенное расширение линии фронта по всему участку купянского направления", - сказал Ганчев, отвечая на вопрос РИА Новости об обстановке на купянском направлении.
https://ria.ru/20241114/kupyansk-1983754658.html
харьковская область
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
Ганчев рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении

Ганчев: линия фронта уверенно расширяется по всему Купянскому направлению

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Линия фронта уверенно расширяется по всему купянскому направлению, есть продвижение и по левому берегу Оскола, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Ранее Ганчев заявил, что по правому берегу реки Оскол идет расширение плацдарма российских войск, до Купянска осталось около семи километров.
"Есть еще у нас продвижение со стороны сватовской территории, со стороны Луганской народной республики, на левом берегу Оскола. С той стороны тоже около семи километров, со стороны населенного пункта Синьковка. В настоящее время идет медленное, но уверенное расширение линии фронта по всему участку купянского направления", - сказал Ганчев, отвечая на вопрос РИА Новости об обстановке на купянском направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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