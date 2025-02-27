https://ria.ru/20250227/ganchev-2002019422.html

Ганчев рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении

Ганчев рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 27.02.2025

Ганчев рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении

Линия фронта уверенно расширяется по всему купянскому направлению, есть продвижение и по левому берегу Оскола, сообщил журналистам глава российской... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T18:09:00+03:00

2025-02-27T18:09:00+03:00

2025-02-27T18:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

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КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Линия фронта уверенно расширяется по всему купянскому направлению, есть продвижение и по левому берегу Оскола, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Ранее Ганчев заявил, что по правому берегу реки Оскол идет расширение плацдарма российских войск, до Купянска осталось около семи километров. "Есть еще у нас продвижение со стороны сватовской территории, со стороны Луганской народной республики, на левом берегу Оскола. С той стороны тоже около семи километров, со стороны населенного пункта Синьковка. В настоящее время идет медленное, но уверенное расширение линии фронта по всему участку купянского направления", - сказал Ганчев, отвечая на вопрос РИА Новости об обстановке на купянском направлении.

https://ria.ru/20241114/kupyansk-1983754658.html

харьковская область

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина