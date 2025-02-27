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ВСУ подтягивают резервы на Волчанском направлении, заявил Ганчев - РИА Новости, 27.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ganchev-2002018326.html
ВСУ подтягивают резервы на Волчанском направлении, заявил Ганчев
ВСУ подтягивают резервы на Волчанском направлении, заявил Ганчев - РИА Новости, 27.02.2025
ВСУ подтягивают резервы на Волчанском направлении, заявил Ганчев
ВСУ постоянно подтягивают свои резервы на волчанском направлении, поэтому говорить о снижении активности противника там рано, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:05:00+03:00
2025-02-27T18:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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КУРСК, 27 фев – РИА Новости. ВСУ постоянно подтягивают свои резервы на волчанском направлении, поэтому говорить о снижении активности противника там рано, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Фронт, он не статичен. То есть, иногда они предпринимают попытки контратак наших позиций. Как я уже сказал, все эти контратаки наши ребята сдерживают. Насчет того, что их количество уменьшилось, ну, я бы не стал бы так говорить, потому что они все-таки постоянно туда подтягивают резервы. И периодически идет затишье, но потом все равно боевые действия возобновляются", - ответил Ганчев на вопрос РИА Новости об обстановке на волчанском направлении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
ВСУ подтягивают резервы на Волчанском направлении, заявил Ганчев

Ганчев: ВСУ постоянно подтягивают резервы на Волчанском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 27 фев – РИА Новости. ВСУ постоянно подтягивают свои резервы на волчанском направлении, поэтому говорить о снижении активности противника там рано, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Фронт, он не статичен. То есть, иногда они предпринимают попытки контратак наших позиций. Как я уже сказал, все эти контратаки наши ребята сдерживают. Насчет того, что их количество уменьшилось, ну, я бы не стал бы так говорить, потому что они все-таки постоянно туда подтягивают резервы. И периодически идет затишье, но потом все равно боевые действия возобновляются", - ответил Ганчев на вопрос РИА Новости об обстановке на волчанском направлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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