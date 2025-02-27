https://ria.ru/20250227/ganchev-2002018326.html

ВСУ подтягивают резервы на Волчанском направлении, заявил Ганчев

ВСУ подтягивают резервы на Волчанском направлении, заявил Ганчев - РИА Новости, 27.02.2025

ВСУ подтягивают резервы на Волчанском направлении, заявил Ганчев

ВСУ постоянно подтягивают свои резервы на волчанском направлении, поэтому говорить о снижении активности противника там рано, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T18:05:00+03:00

2025-02-27T18:05:00+03:00

2025-02-27T18:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

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КУРСК, 27 фев – РИА Новости. ВСУ постоянно подтягивают свои резервы на волчанском направлении, поэтому говорить о снижении активности противника там рано, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Фронт, он не статичен. То есть, иногда они предпринимают попытки контратак наших позиций. Как я уже сказал, все эти контратаки наши ребята сдерживают. Насчет того, что их количество уменьшилось, ну, я бы не стал бы так говорить, потому что они все-таки постоянно туда подтягивают резервы. И периодически идет затишье, но потом все равно боевые действия возобновляются", - ответил Ганчев на вопрос РИА Новости об обстановке на волчанском направлении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф