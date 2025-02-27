https://ria.ru/20250227/gagauziya-2001950915.html

Экс-глава Гагаузии попросила проверить финансирование правящей партии USAID

Экс-глава Гагаузии попросила проверить финансирование правящей партии USAID - РИА Новости, 27.02.2025

Экс-глава Гагаузии попросила проверить финансирование правящей партии USAID

Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах просит Антикоррупционную прокуратуру (АП) провести расследование возможного... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:35:00+03:00

2025-02-27T14:35:00+03:00

2025-02-27T14:35:00+03:00

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КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах просит Антикоррупционную прокуратуру (АП) провести расследование возможного финансирования правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Агентством США по международному развитию (USAID). Ранее подобный запрос Влах отправила от именно партии в адрес Службу информации и безопасности, однако, по ее словам, ответа не получила. В обоих запросах политик ссылается на то, что новая администрация США обнародовала данные о финансировании, осуществленном организацией, которую они считают преступной, и направленном на деятельность различных структур Молдавии, в числе которых СМИ и НПО, подозреваемых в работе на действующую власть. "Учитывая, что одной из ваших (АП – ред.) задач является борьба с незаконным финансированием политических партий, просим сообщить, начали ли вы расследование по фактам финансирования в Республике Молдова со стороны данной американской организации, а также проверяете ли вы возможное незаконное косвенное финансирование правящей партии ПДС? <...> Если расследование не начато, сообщите, планируете ли вы его начать", - приводит Влах в своем блоге открытое письмо в прокуратуру. В нем содержится просьба: если у надзорного ведомства нет намерений провести расследование, предоставить четкие аргументы, почему игнорируются данные, указывающие на незаконное косвенное финансирование политической силы со стороны американской организации. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.

https://ria.ru/20250221/moldaviya-2000812079.html

https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html

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в мире, сша, гагаузия, ирина влах, агентство по международному развитию сша, молдавия