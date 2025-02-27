https://ria.ru/20250227/fsb-2001971152.html
Путин на коллегии ФСБ предложил почтить память погибших сотрудников
Путин на коллегии ФСБ предложил почтить память погибших сотрудников - РИА Новости, 27.02.2025
Путин на коллегии ФСБ предложил почтить память погибших сотрудников
Президент России Владимир Путин предложил почтить память погибших сотрудников Федеральной службы безопасности минутой молчания РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:32:00+03:00
2025-02-27T15:32:00+03:00
2025-02-27T15:33:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил почтить память погибших сотрудников Федеральной службы безопасности минутой молчания "В наших сердцах навсегда останутся подвиги погибших сотрудников ФСБ. Пограничников, бойцов спецназа, других подразделений, которые отдали жизнь за Родину, но не дрогнули и не отступили. Прошу почтить память наших боевых товарищей минутой молчания", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20250227/fsb-2001969747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Путин на коллегии ФСБ предложил почтить память погибших сотрудников
Путин предложил почтить память погибших сотрудников ФСБ минутой молчания