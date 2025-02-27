https://ria.ru/20250227/fsb-2001971152.html

Путин на коллегии ФСБ предложил почтить память погибших сотрудников

Путин на коллегии ФСБ предложил почтить память погибших сотрудников - РИА Новости, 27.02.2025

Путин на коллегии ФСБ предложил почтить память погибших сотрудников

Президент России Владимир Путин предложил почтить память погибших сотрудников Федеральной службы безопасности минутой молчания РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:32:00+03:00

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россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил почтить память погибших сотрудников Федеральной службы безопасности минутой молчания "В наших сердцах навсегда останутся подвиги погибших сотрудников ФСБ. Пограничников, бойцов спецназа, других подразделений, которые отдали жизнь за Родину, но не дрогнули и не отступили. Прошу почтить память наших боевых товарищей минутой молчания", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.

https://ria.ru/20250227/fsb-2001969747.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество