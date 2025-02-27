Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм и решительность - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 27.02.2025 (обновлено: 15:33 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/fsb-2001967976.html
Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм и решительность
Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм и решительность - РИА Новости, 27.02.2025
Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм и решительность
Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм, решительность и самоотверженность. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:24:00+03:00
2025-02-27T15:33:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001834160_0:204:3070:1932_1920x0_80_0_0_ae2259884514540964e8b234a422ce5d.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм, решительность и самоотверженность."Хочу поблагодарить вас, уважаемые товарищи, весь личный состав ФСБ России за профессионализм, решительность и самоотверженность", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20250227/putin-2001970003.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001834160_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_04281c8b3288739001fc0ee719cf5109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, россия, безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм и решительность

Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и самоотверженность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм, решительность и самоотверженность.
"Хочу поблагодарить вас, уважаемые товарищи, весь личный состав ФСБ России за профессионализм, решительность и самоотверженность", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Путин призвал укрепить антитеррористический потенциал ФСБ в новых регионах
Вчера, 15:29
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала