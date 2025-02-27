https://ria.ru/20250227/fsb-2001967976.html

Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм и решительность

Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм и решительность - РИА Новости, 27.02.2025

Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм и решительность

Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм, решительность и самоотверженность. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:24:00+03:00

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2025-02-27T15:33:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм, решительность и самоотверженность."Хочу поблагодарить вас, уважаемые товарищи, весь личный состав ФСБ России за профессионализм, решительность и самоотверженность", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.

https://ria.ru/20250227/putin-2001970003.html

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2025

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, россия, безопасность