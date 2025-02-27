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Россия надеется на здравомыслие будущего правительства ФРГ, заявил посол - РИА Новости, 27.02.2025
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17:14 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/frg-2002003224.html
Россия надеется на здравомыслие будущего правительства ФРГ, заявил посол
Россия надеется на здравомыслие будущего правительства ФРГ, заявил посол - РИА Новости, 27.02.2025
Россия надеется на здравомыслие будущего правительства ФРГ, заявил посол
Москва надеется на здравомыслие будущего канцлера и правительства Германии и будет оценивать конкретные дела властей, а не предвыборную риторику, заявил посол... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:14:00+03:00
2025-02-27T17:14:00+03:00
в мире
германия
москва
россия
сергей нечаев (дипломат)
олаф шольц
фридрих мерц
хдс/хсс
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Москва надеется на здравомыслие будущего канцлера и правительства Германии и будет оценивать конкретные дела властей, а не предвыборную риторику, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. "Судить о будущем канцлере и новом правительстве ФРГ будем не по предвыборной риторике, а по конкретным делам. Надеемся, что здравый смысл возобладает: антироссийский курс предыдущего кабмина провалился, нанёс немалый ущерб экономике ФРГ, привёл к снижению уровня благосостояния граждан. Продолжать биться в ту же стену вряд ли логично", - сказал Нечаев в интервью сайту "АиФ". Он добавил, что немецкая политика санкций и конфронтации себя не оправдала, а нанести Москве "стратегическое поражение" и разрушить её экономику не удалось. "Дальнейшая ставка Берлина на накачивание ВСУ вооружениями и военной техникой ведёт не к окончанию конфликта и переговорам "с позиции силы", а только к большему числу жертв и разрушений. На выполнение поставленных президентом Российской Федерации целей и задач СВО это не повлияет. У будущего германского руководства есть исторический шанс попытаться вывести наши отношения из тупика", - подчеркнул посол. По его словам, немецкие граждане, бизнес и политики всё громче призывают руководствоваться национальными интересами Германии в выстраивании отношений с Россией. "В частности, возобновить энергетическое сотрудничество, восстановить разрушенные терактом "Северные поток", запустить газ по уцелевшей нитке трубопровода. Решится ли новое германское правительство совершить такой разворот, покажет время. Наконец, плотная завеса молчания вокруг диверсий на "Северных потоках" становится совсем уже неприличной. Надеемся, что новые немецкие власти придадут импульс затянувшемуся расследованию", - заявил Нечаев. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть пятипроцентный барьер. Возглавляющий блок ХДС/ХСС Фридрих Мерц, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого ему надо найти партнера по коалиции.
https://ria.ru/20250206/rossija-1997646628.html
https://ria.ru/20211209/germaniya-1762981454.html
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в мире, германия, москва, россия, сергей нечаев (дипломат), олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс, вооруженные силы украины, северный поток
В мире, Германия, Москва, Россия, Сергей Нечаев (дипломат), Олаф Шольц, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Вооруженные силы Украины, Северный поток
Россия надеется на здравомыслие будущего правительства ФРГ, заявил посол

Нечаев: Москва надеется на здравомыслие будущего канцлера и правительства ФРГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Москва надеется на здравомыслие будущего канцлера и правительства Германии и будет оценивать конкретные дела властей, а не предвыборную риторику, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
«
"Судить о будущем канцлере и новом правительстве ФРГ будем не по предвыборной риторике, а по конкретным делам. Надеемся, что здравый смысл возобладает: антироссийский курс предыдущего кабмина провалился, нанёс немалый ущерб экономике ФРГ, привёл к снижению уровня благосостояния граждан. Продолжать биться в ту же стену вряд ли логично", - сказал Нечаев в интервью сайту "АиФ".
Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Россия будет судить о новых властях Германии по делам, заявил Нечаев
6 февраля, 07:49
Он добавил, что немецкая политика санкций и конфронтации себя не оправдала, а нанести Москве "стратегическое поражение" и разрушить её экономику не удалось.
«
"Дальнейшая ставка Берлина на накачивание ВСУ вооружениями и военной техникой ведёт не к окончанию конфликта и переговорам "с позиции силы", а только к большему числу жертв и разрушений. На выполнение поставленных президентом Российской Федерации целей и задач СВО это не повлияет. У будущего германского руководства есть исторический шанс попытаться вывести наши отношения из тупика", - подчеркнул посол.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Москва открыта к взаимодействию с новыми властями Германии, сообщили в МИД
9 декабря 2021, 17:03
По его словам, немецкие граждане, бизнес и политики всё громче призывают руководствоваться национальными интересами Германии в выстраивании отношений с Россией.
«
"В частности, возобновить энергетическое сотрудничество, восстановить разрушенные терактом "Северные поток", запустить газ по уцелевшей нитке трубопровода. Решится ли новое германское правительство совершить такой разворот, покажет время. Наконец, плотная завеса молчания вокруг диверсий на "Северных потоках" становится совсем уже неприличной. Надеемся, что новые немецкие власти придадут импульс затянувшемуся расследованию", - заявил Нечаев.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Германии растет запрос на нормализацию отношений с Россией, заявил посол
6 февраля, 05:20
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии.
При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов.
Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
"Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть пятипроцентный барьер.
Возглавляющий блок ХДС/ХСС Фридрих Мерц, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого ему надо найти партнера по коалиции.
Предвыборный плакат немецкой партии Альтернатива для Германии рядом с портретом лидера партии ХДС/ХСС Фридриха Мерца в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Посольство России в ФРГ заявило о готовности сотрудничать с новыми властями
25 февраля, 18:06
 
В миреГерманияМоскваРоссияСергей Нечаев (дипломат)Олаф ШольцФридрих МерцХДС/ХССВооруженные силы УкраиныСеверный поток
 
 
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