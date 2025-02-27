https://ria.ru/20250227/frantsiya-2002028067.html

Год лишения свободы грозит напавшим на генконсульство России в Марселе

Год лишения свободы грозит напавшим на генконсульство России в Марселе - РИА Новости, 27.02.2025

Год лишения свободы грозит напавшим на генконсульство России в Марселе

Обвинение просит год лишения свободы с электронным браслетом для двоих французов, напавших на генконсульство РФ в Марселе, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T18:23:00+03:00

2025-02-27T18:23:00+03:00

2025-02-27T18:23:00+03:00

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Обвинение просит год лишения свободы с электронным браслетом для двоих французов, напавших на генконсульство РФ в Марселе, передаёт корреспондент РИА Новости. "Обвинение просит для подсудимых меру пресечения в год лишения свободы с возможностью отбывать приговор с электронным браслетом", - заявили в суде.

https://ria.ru/20250226/marsel-2001728407.html

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