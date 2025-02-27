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Год лишения свободы грозит напавшим на генконсульство России в Марселе - РИА Новости, 27.02.2025
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18:23 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/frantsiya-2002028067.html
Год лишения свободы грозит напавшим на генконсульство России в Марселе
Год лишения свободы грозит напавшим на генконсульство России в Марселе - РИА Новости, 27.02.2025
Год лишения свободы грозит напавшим на генконсульство России в Марселе
Обвинение просит год лишения свободы с электронным браслетом для двоих французов, напавших на генконсульство РФ в Марселе, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:23:00+03:00
2025-02-27T18:23:00+03:00
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
россия
франция
марсель
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Обвинение просит год лишения свободы с электронным браслетом для двоих французов, напавших на генконсульство РФ в Марселе, передаёт корреспондент РИА Новости. "Обвинение просит для подсудимых меру пресечения в год лишения свободы с возможностью отбывать приговор с электронным браслетом", - заявили в суде.
https://ria.ru/20250226/marsel-2001728407.html
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взрыв на территории российского генконсульства в марселе , россия, франция, марсель, в мире
Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , Россия, Франция, Марсель, В мире
Год лишения свободы грозит напавшим на генконсульство России в Марселе

Обвинение просит год лишения свободы для напавших на генконсульство РФ французов

© Генеральное консульство Российской Федерации в МарселеНападение на российское генконсульство в Марселе
Нападение на российское генконсульство в Марселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Генеральное консульство Российской Федерации в Марселе
Нападение на российское генконсульство в Марселе
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Обвинение просит год лишения свободы с электронным браслетом для двоих французов, напавших на генконсульство РФ в Марселе, передаёт корреспондент РИА Новости.
«
"Обвинение просит для подсудимых меру пресечения в год лишения свободы с возможностью отбывать приговор с электронным браслетом", - заявили в суде.
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Взрыв на территории российского Генконсульства в МарселеРоссияФранцияМарсельВ мире
 
 
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