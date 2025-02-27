https://ria.ru/20250227/frantsiya-2001892803.html

Лекорню: Франция хочет стать частью переговоров между США и Украиной

Лекорню: Франция хочет стать частью переговоров между США и Украиной - РИА Новости, 27.02.2025

Лекорню: Франция хочет стать частью переговоров между США и Украиной

Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной в увязке с вопросами урегулирования конфликта, заявил министр обороны... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:01:00+03:00

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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной в увязке с вопросами урегулирования конфликта, заявил министр обороны Себастьян Лекорню."Необходимо, чтобы этот договор между США и Украиной был заключен. Но вы должны знать, что я сам с моим украинским коллегой обсуждаю наши потребности в сфере обороны. Наша оборонная индустрия будет нуждаться в ресурсах... Мы не ищем компенсаций (от Украины - ред.). Но наша система обороны нуждается в ресурсах, ключевых для нашей системы вооружений не только на ближайшие годы, но и на 30-40 лет вперёд. Я попросил (президента Франции Эммануэля) Макрона, чтобы мы тоже вступили в дискуссии с украинцами", - сказал Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo, комментируя соглашение о минеральных ресурсах между Украиной и США.

https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001829956.html

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в мире, себастьян лекорню, украина, франция, сша