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Лекорню: Франция хочет стать частью переговоров между США и Украиной - РИА Новости, 27.02.2025
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11:01 27.02.2025 (обновлено: 12:12 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/frantsiya-2001892803.html
Лекорню: Франция хочет стать частью переговоров между США и Украиной
Лекорню: Франция хочет стать частью переговоров между США и Украиной - РИА Новости, 27.02.2025
Лекорню: Франция хочет стать частью переговоров между США и Украиной
Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной в увязке с вопросами урегулирования конфликта, заявил министр обороны... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:01:00+03:00
2025-02-27T12:12:00+03:00
в мире
себастьян лекорню
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной в увязке с вопросами урегулирования конфликта, заявил министр обороны Себастьян Лекорню."Необходимо, чтобы этот договор между США и Украиной был заключен. Но вы должны знать, что я сам с моим украинским коллегой обсуждаю наши потребности в сфере обороны. Наша оборонная индустрия будет нуждаться в ресурсах... Мы не ищем компенсаций (от Украины - ред.). Но наша система обороны нуждается в ресурсах, ключевых для нашей системы вооружений не только на ближайшие годы, но и на 30-40 лет вперёд. Я попросил (президента Франции Эммануэля) Макрона, чтобы мы тоже вступили в дискуссии с украинцами", - сказал Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo, комментируя соглашение о минеральных ресурсах между Украиной и США.
https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001829956.html
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в мире, себастьян лекорню, украина, франция, сша
В мире, Себастьян Лекорню, Украина, Франция, США
Лекорню: Франция хочет стать частью переговоров между США и Украиной

Лекорню: Франция хочет стать частью переговоров о ресурсах между США и Украиной

© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в карьере в Кировоградской области
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной в увязке с вопросами урегулирования конфликта, заявил министр обороны Себастьян Лекорню.
"Необходимо, чтобы этот договор между США и Украиной был заключен. Но вы должны знать, что я сам с моим украинским коллегой обсуждаю наши потребности в сфере обороны. Наша оборонная индустрия будет нуждаться в ресурсах... Мы не ищем компенсаций (от Украины - ред.). Но наша система обороны нуждается в ресурсах, ключевых для нашей системы вооружений не только на ближайшие годы, но и на 30-40 лет вперёд. Я попросил (президента Франции Эммануэля) Макрона, чтобы мы тоже вступили в дискуссии с украинцами", - сказал Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo, комментируя соглашение о минеральных ресурсах между Украиной и США.
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