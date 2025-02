https://ria.ru/20250227/finljandija-2001997394.html

Финляндия запустит в Турку и Оулу поезда, ходившие в Петербург

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Финляндия в конце этого года запустит между Хельсинки, Турку и Оулу поезда Allegro, ходившие ранее между финской столицей и Санкт-Петербургом, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle со ссылкой на железнодорожную компанию VR. "Поезда, ранее известные как Allegro, начнут курсировать на маршрутах дальнего следования VR из Хельсинки в Турку и Оулу. Поезда теперь будут называться Pendolino Plus. По словам VR, составы начнут курсировать в конце этого года", - говорится в материале. Скоростные поезда Allegro, или Аллегро (Sm6), были специально изготовлены для курсирования между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Составы находились в собственности Oy Karelian Trains Ltd - компании-перевозчика, созданной РЖД и VR Group в ноябре 2006 года. Однако VR Group в конце марта 2022 года сообщила о прекращении пассажирских перевозок из-за введенных в отношении российской компании санкций на фоне ситуации на Украине. Позднее, в декабре 2023 года, VR заявила о выкупе поездов Allegro у СП с РЖД. Российская железнодорожная компания тогда сообщила РИА Новости, что не согласовывала переход этих составов в собственность финской стороны. В РЖД отмечали, что в марте 2022 года VR в одностороннем порядке прекратила курсирование Allegro, что стало нарушением межправительственного российско-финляндского соглашения о прямом международном железнодорожном сообщении и договора между компаниями. Российская компания отмечала, что ее неоднократные предложения возобновить эксплуатацию Allegro в рамках действующих соглашений не были приняты финской стороной. В результате их простоя Oy Karelian Trains Ltd потеряла источник дохода и не смогла выполнять свои финансовые обязательства. Таким образом, неправомерные действия компании VR и финского менеджмента компании Oy Karelian Trains Ltd привели к неплатежеспособности последней, поясняли в РЖД.

