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На Филиппинах при пожаре погибли восемь человек

На Филиппинах при пожаре погибли восемь человек - РИА Новости, 27.02.2025

На Филиппинах при пожаре погибли восемь человек

Восемь человек, включая ребенка, погибли, еще один получил травмы в результате пожара в городе Кесон-Сити в столичном регионе Филиппин, сообщили в Бюро пожарной РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:35:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Восемь человек, включая ребенка, погибли, еще один получил травмы в результате пожара в городе Кесон-Сити в столичном регионе Филиппин, сообщили в Бюро пожарной охраны (BFP) страны. "Восемь человек погибли, один пострадал в результате пожара, вспыхнувшего в четверг утром в барангае (районе - ред.) Сан-Исидро города Кесон-Сити", - ссылается на данные ведомства газета Inquirer. Возгорание произошло около 11 утра (6 утра по мск) в трехэтажном жилом здании, спустя три часа пожарным удалось потушить пламя. Отмечается, что на место происшествия были направлены 24 пожарные машины и три бригады скорой помощи. Как уточняет газета, Бюро пожарной охраны не предоставило информацию о личностях погибших, но раскрыло их возраст: самому маленькому из них было два года. Пострадавшая была госпитализирована. По данным противопожарного ведомства, общая сумма ущерба оценивается в 3,6 миллиона филиппинских песо (62 тысячи долларов США). Правоохранителям предстоит установить причины возгорания.

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