https://ria.ru/20250227/fas-2001926680.html

ФАС возбудила дела против трех банков из-за рекламы

ФАС возбудила дела против трех банков из-за рекламы - РИА Новости, 27.02.2025

ФАС возбудила дела против трех банков из-за рекламы

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дела в отношении Совкомбанка, Т-Банка и Альфа-банка, поскольку в их телерекламе усматривает нарушения, РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:12:00+03:00

2025-02-27T13:12:00+03:00

2025-02-27T13:12:00+03:00

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

совкомбанк

альфа-банк

россия

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дела в отношении Совкомбанка, Т-Банка и Альфа-банка, поскольку в их телерекламе усматривает нарушения, сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС возбудила дела в отношении Совкомбанка, Т-Банка и Альфа-банка. В телерекламе организаций служба усматривает нарушения", - говорится в сообщении ФАС отмечает, что в рекламе Совкомбанка крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителей информация о вкладе по ставке до 26,6% годовых, но иные условия, влияющие на его доходность, размещались трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени. Аналогичную рекламу в видеоформате распространял и Т-Банк - организация разместила привлекательные сведения о вкладе по ставке 24%, однако не представила иную информацию, влияющую на сумму доходов, добавляется в сообщении. Наконец, в телерекламе Альфа-банка сообщалось: "Альфа инвестиции — это к деньгам. Дарим 20 акций крупнейших компаний каждому". При этом требовалось открыть первый брокерский счет, а также купить любые ценные бумаги от 1000 рублей в мобильном приложении банка, но клиенты не получали необходимой для осознанного выбора информации обо всех условиях получения акций, продолжает ведомство. "По мнению ведомства, такие действия организаций могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушений рекламного законодательства. В случае установления вины к банкам будут применены меры административного воздействия", - заключает ФАС.

https://ria.ru/20241204/vklady-1987208018.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), совкомбанк, альфа-банк, россия, т-банк (ао «тинькофф банк»)