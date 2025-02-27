https://ria.ru/20250227/fas-2001926680.html
ФАС возбудила дела против трех банков из-за рекламы
ФАС возбудила дела против трех банков из-за рекламы - РИА Новости, 27.02.2025
ФАС возбудила дела против трех банков из-за рекламы
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дела в отношении Совкомбанка, Т-Банка и Альфа-банка, поскольку в их телерекламе усматривает нарушения, РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:12:00+03:00
2025-02-27T13:12:00+03:00
2025-02-27T13:12:00+03:00
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
совкомбанк
альфа-банк
россия
т-банк (ао «тинькофф банк»)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/73/1532837341_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_251adc7fe5ee19a0e25f07712a32fd3f.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дела в отношении Совкомбанка, Т-Банка и Альфа-банка, поскольку в их телерекламе усматривает нарушения, сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС возбудила дела в отношении Совкомбанка, Т-Банка и Альфа-банка. В телерекламе организаций служба усматривает нарушения", - говорится в сообщении ФАС отмечает, что в рекламе Совкомбанка крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителей информация о вкладе по ставке до 26,6% годовых, но иные условия, влияющие на его доходность, размещались трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени. Аналогичную рекламу в видеоформате распространял и Т-Банк - организация разместила привлекательные сведения о вкладе по ставке 24%, однако не представила иную информацию, влияющую на сумму доходов, добавляется в сообщении. Наконец, в телерекламе Альфа-банка сообщалось: "Альфа инвестиции — это к деньгам. Дарим 20 акций крупнейших компаний каждому". При этом требовалось открыть первый брокерский счет, а также купить любые ценные бумаги от 1000 рублей в мобильном приложении банка, но клиенты не получали необходимой для осознанного выбора информации обо всех условиях получения акций, продолжает ведомство. "По мнению ведомства, такие действия организаций могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушений рекламного законодательства. В случае установления вины к банкам будут применены меры административного воздействия", - заключает ФАС.
https://ria.ru/20241204/vklady-1987208018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), совкомбанк, альфа-банк, россия, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Совкомбанк, Альфа-банк, Россия, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
ФАС возбудила дела против трех банков из-за рекламы
ФАС возбудила дела против Совкомбанка, Т-Банка и Альфа-банка из-за телерекламы
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дела в отношении Совкомбанка, Т-Банка и Альфа-банка, поскольку в их телерекламе усматривает нарушения, сообщила пресс-служба
ведомства.
"ФАС
возбудила дела в отношении Совкомбанка
, Т-Банка и Альфа-банка
. В телерекламе организаций служба усматривает нарушения", - говорится в сообщении
ФАС отмечает, что в рекламе Совкомбанка крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителей информация о вкладе по ставке до 26,6% годовых, но иные условия, влияющие на его доходность, размещались трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени.
Аналогичную рекламу в видеоформате распространял и Т-Банк - организация разместила привлекательные сведения о вкладе по ставке 24%, однако не представила иную информацию, влияющую на сумму доходов, добавляется в сообщении.
Наконец, в телерекламе Альфа-банка сообщалось: "Альфа инвестиции — это к деньгам. Дарим 20 акций крупнейших компаний каждому". При этом требовалось открыть первый брокерский счет, а также купить любые ценные бумаги от 1000 рублей в мобильном приложении банка, но клиенты не получали необходимой для осознанного выбора информации обо всех условиях получения акций, продолжает ведомство.
"По мнению ведомства, такие действия организаций могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушений рекламного законодательства. В случае установления вины к банкам будут применены меры административного воздействия", - заключает ФАС.