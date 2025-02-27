https://ria.ru/20250227/es-2001977205.html

МИД оценил вклад ЕС в урегулировании конфликта на Украине

МИД оценил вклад ЕС в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 27.02.2025

МИД оценил вклад ЕС в урегулировании конфликта на Украине

Только после отказа Брюсселя от милитаристской линии можно будет говорить о конструктивном вкладе Евросоюза в украинское урегулирование, заявила официальный... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:47:00+03:00

2025-02-27T15:47:00+03:00

2025-02-27T15:47:00+03:00

в мире

брюссель

россия

украина

мария захарова

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Только после отказа Брюсселя от милитаристской линии можно будет говорить о конструктивном вкладе Евросоюза в украинское урегулирование, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Оставаться главным апологетом войны на Украине, при этом еще не стесняться требовать выделения себе отдельной роли в тех или иных переговорных процессах о мире просто невозможно. Тут надо определиться им же. Только после отказа Евросоюза от этой чудовищной риторики, от милитаристской линии, от какого-то бесконечного хамства, от болезненности в виде русофобии можно будет говорить о каком-то конструктивном вкладе Брюсселя в украинское урегулирование", - сказала Захарова в ходе брифинга.

https://ria.ru/20250218/ukraina-2000098537.html

брюссель

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в мире, брюссель, россия, украина, мария захарова