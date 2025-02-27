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МИД оценил вклад ЕС в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 27.02.2025
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15:47 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/es-2001977205.html
МИД оценил вклад ЕС в урегулировании конфликта на Украине
МИД оценил вклад ЕС в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 27.02.2025
МИД оценил вклад ЕС в урегулировании конфликта на Украине
Только после отказа Брюсселя от милитаристской линии можно будет говорить о конструктивном вкладе Евросоюза в украинское урегулирование, заявила официальный... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:47:00+03:00
2025-02-27T15:47:00+03:00
в мире
брюссель
россия
украина
мария захарова
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Только после отказа Брюсселя от милитаристской линии можно будет говорить о конструктивном вкладе Евросоюза в украинское урегулирование, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Оставаться главным апологетом войны на Украине, при этом еще не стесняться требовать выделения себе отдельной роли в тех или иных переговорных процессах о мире просто невозможно. Тут надо определиться им же. Только после отказа Евросоюза от этой чудовищной риторики, от милитаристской линии, от какого-то бесконечного хамства, от болезненности в виде русофобии можно будет говорить о каком-то конструктивном вкладе Брюсселя в украинское урегулирование", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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в мире, брюссель, россия, украина, мария захарова
В мире, Брюссель, Россия, Украина, Мария Захарова
МИД оценил вклад ЕС в урегулировании конфликта на Украине

Захарова: отказ ЕС от милитаристской линии скажется на урегулировании на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Только после отказа Брюсселя от милитаристской линии можно будет говорить о конструктивном вкладе Евросоюза в украинское урегулирование, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Оставаться главным апологетом войны на Украине, при этом еще не стесняться требовать выделения себе отдельной роли в тех или иных переговорных процессах о мире просто невозможно. Тут надо определиться им же. Только после отказа Евросоюза от этой чудовищной риторики, от милитаристской линии, от какого-то бесконечного хамства, от болезненности в виде русофобии можно будет говорить о каком-то конструктивном вкладе Брюсселя в украинское урегулирование", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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В миреБрюссельРоссияУкраинаМария Захарова
 
 
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