https://ria.ru/20250227/es-2001953935.html

"Они признали": в США рассказали о "бредовых кошмарах" ЕС

"Они признали": в США рассказали о "бредовых кошмарах" ЕС - РИА Новости, 27.02.2025

"Они признали": в США рассказали о "бредовых кошмарах" ЕС

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу "Deep Dive" сравнил ЕС с миниатюрной чихуахуа в сравнении с военною мощью России. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:46:00+03:00

2025-02-27T14:46:00+03:00

2025-02-27T14:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу "Deep Dive" сравнил ЕС с миниатюрной чихуахуа в сравнении с военною мощью России."Европейцы — это просто посмешище <…>, им разбили нос, но они думают, что они огромные ротвейлеры, а на самом деле они размером с миниатюрного мексиканского чихуахуа. У них нет военной мощи", — считает эксперт.Как отметил Джонсон, европейцы сами признали, что даже совместное с США производство снарядов для поддержки Украины не перевесило бы военное производство России."Противостоять русским они могут только в мечтах. У них нет производственных мощностей, они даже не могут производить оружие, которое сейчас используется для снабжения Украины", — указал аналитик.Все это говорит о том, что "планы" ЕС по отправке войск на Украину не имеют никакого смысла, считает Джонсон."Пора проснуться от этих бредовых кошмаров и понять, что все эти громкие заявления европейцев и их воинственные планы отправить войска на Украину — это просто пустые слова", — заключил он.Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.

https://ria.ru/20250227/ssha-2001935135.html

https://ria.ru/20250227/ssha-2001929530.html

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