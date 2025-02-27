https://ria.ru/20250227/es-2001953935.html
"Они признали": в США рассказали о "бредовых кошмарах" ЕС
"Они признали": в США рассказали о "бредовых кошмарах" ЕС - РИА Новости, 27.02.2025
"Они признали": в США рассказали о "бредовых кошмарах" ЕС
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу "Deep Dive" сравнил ЕС с миниатюрной чихуахуа в сравнении с военною мощью России. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:46:00+03:00
2025-02-27T14:46:00+03:00
2025-02-27T14:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
эммануэль макрон
кир стармер
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972881_0:37:3072:1764_1920x0_80_0_0_25b39da5cb1a1490737ad53ac5ee3cc9.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу "Deep Dive" сравнил ЕС с миниатюрной чихуахуа в сравнении с военною мощью России."Европейцы — это просто посмешище <…>, им разбили нос, но они думают, что они огромные ротвейлеры, а на самом деле они размером с миниатюрного мексиканского чихуахуа. У них нет военной мощи", — считает эксперт.Как отметил Джонсон, европейцы сами признали, что даже совместное с США производство снарядов для поддержки Украины не перевесило бы военное производство России."Противостоять русским они могут только в мечтах. У них нет производственных мощностей, они даже не могут производить оружие, которое сейчас используется для снабжения Украины", — указал аналитик.Все это говорит о том, что "планы" ЕС по отправке войск на Украину не имеют никакого смысла, считает Джонсон."Пора проснуться от этих бредовых кошмаров и понять, что все эти громкие заявления европейцев и их воинственные планы отправить войска на Украину — это просто пустые слова", — заключил он.Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20250227/ssha-2001935135.html
https://ria.ru/20250227/ssha-2001929530.html
украина
россия
великобритания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972881_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_a5e4135e8cd791f8949d6a7c799c067e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, великобритания, эммануэль макрон, кир стармер, владимир зеленский, евросоюз, центральное разведывательное управление (цру), сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Евросоюз, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США, Вооруженные силы РФ
"Они признали": в США рассказали о "бредовых кошмарах" ЕС
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон сравнил ЕС с чихуахуа