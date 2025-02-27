В Еврокомиссии призвали США к открытому диалогу в торговле
Представитель ЕК Жилл: ЕС призывает США к открытому диалогу в торговле
Флаги США и ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. ЕС на фоне заявлений президента США Дональда Трампа призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать "друг против друга", сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
"Мы должны работать вместе, чтобы сохранить все возможности для наших людей и предприятий. А не друг против друга. Европа выступает за диалог, открытость и взаимность. Мы готовы к партнерству, если игра идет по правилам", - сообщил он.
В Еврокомиссии также напомнили, что объем трансатлантической торговли составляет $1,5 триллиона в год. "Американские компании смогли инвестировать и получать существенные доходы именно потому, что ЕС - это большой, единый рынок, который хорош для бизнеса. Это также является ключевым фактором, способствующим трансатлантической торговле товарами и услугами, объем которой составляет более 1,5 триллиона долларов в год - крупнейшие двусторонние торговые и инвестиционные отношения в мире", - пояснил представитель Еврокомиссии.
При этом в Брюсселе снова повторили, что "ЕС будет жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли, в том числе, когда тарифы используются для оспаривания законной и недискриминационной политики". "ЕС всегда будет защищать европейские предприятия, работников и потребителей от необоснованных тарифов", - заключил собеседник агентства.
Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США.
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