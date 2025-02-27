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В Румынии заявили о критической ситуации в стране после допроса Джеорджеску - РИА Новости, 27.02.2025
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14:08 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ekspert-2001941620.html
В Румынии заявили о критической ситуации в стране после допроса Джеорджеску
В Румынии заявили о критической ситуации в стране после допроса Джеорджеску - РИА Новости, 27.02.2025
В Румынии заявили о критической ситуации в стране после допроса Джеорджеску
Ситуация вокруг политика Кэлина Джеорджеску, баллотировавшегося в президенты Румынии, а затем оказавшегося на допросе в генпрокуратуре, отражает критический... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:08:00+03:00
2025-02-27T14:08:00+03:00
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КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг политика Кэлина Джеорджеску, баллотировавшегося в президенты Румынии, а затем оказавшегося на допросе в генпрокуратуре, отражает критический момент в политике страны, такое мнение высказала РИА Новости директор издания NY Magazin Romania Джеорджиана Арсене. Джеорджеску в среду был допрошен в генпрокуратуре Румынии. Прокуроры выдвинули против политика обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, что стало частью расследования по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании осенью прошлого года. Политик уже получил подписку о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля. "Ситуация, произошедшая в среду в Бухаресте, столице Румынии, страны-члена ЕС и НАТО, показывает, что мы находимся в критическом моменте. Дело не в Джеорджеску, потому что массовое голосование за него в первом туре было не за него, а против системы, это был вотум недоверия румын нынешнему политическому классу. Замените фамилию Джеоржеску на Попеску или Ионеску - не имеет значения. В глазах значительной части румынского народа он представляет собой перемены", - сказала Арсене. Журналист подчеркнула, что румыны устали от одних и тех же лиц у власти на протяжении 30 лет и жаждут изменений, но их воля оказалась проигнорирована, что усиливает общественное напряжение. Арсене отметила, что в стране наблюдаются печальные случаи преследования сторонников Джеорджеску, или тех, кто не согласен с политикой нынешних властей. "Причем, травле могут подвергаться не только политики. Ситуация ещё серьёзнее. Недавно мишенью преследований стала популярная певица Сильвия Думитреску, которая публично выразила поддержку Джеорджеску и стала объектом ненависти в интернете и социальных сетях. Есть и другие примеры", - добавила Арсене. Собеседница не исключила, что власти Румынии могут ужесточить меры против оппозиции, что может усилить в стране социальное напряжение. "Я не знаю, как далеко могут зайти власти с арестами оппонентов, но меры против оппозиции могут быть ужесточены. Нужно посмотреть, что произойдет в ближайшие дни. Напряжение в обществе растёт", - заключила она. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Новые президентские выборы в стране запланированы на май.
https://ria.ru/20241221/zakharova-1990630769.html
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в мире, румыния, бухарест, сша, кэлин джеорджеску, нато, евросоюз
В мире, Румыния, Бухарест, США, Кэлин Джеорджеску, НАТО, Евросоюз
В Румынии заявили о критической ситуации в стране после допроса Джеорджеску

Арсене: ситуация вокруг Джеорджеску отражает критический момент для Румынии

© AP Photo / Vadim GhirdaКэлин Джорджеску покидает Генеральную прокуратуру после допроса
Кэлин Джорджеску покидает Генеральную прокуратуру после допроса - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Кэлин Джорджеску покидает Генеральную прокуратуру после допроса. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг политика Кэлина Джеорджеску, баллотировавшегося в президенты Румынии, а затем оказавшегося на допросе в генпрокуратуре, отражает критический момент в политике страны, такое мнение высказала РИА Новости директор издания NY Magazin Romania Джеорджиана Арсене.
Джеорджеску в среду был допрошен в генпрокуратуре Румынии. Прокуроры выдвинули против политика обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, что стало частью расследования по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании осенью прошлого года. Политик уже получил подписку о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.
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"Ситуация, произошедшая в среду в Бухаресте, столице Румынии, страны-члена ЕС и НАТО, показывает, что мы находимся в критическом моменте. Дело не в Джеорджеску, потому что массовое голосование за него в первом туре было не за него, а против системы, это был вотум недоверия румын нынешнему политическому классу. Замените фамилию Джеоржеску на Попеску или Ионеску - не имеет значения. В глазах значительной части румынского народа он представляет собой перемены", - сказала Арсене.
Журналист подчеркнула, что румыны устали от одних и тех же лиц у власти на протяжении 30 лет и жаждут изменений, но их воля оказалась проигнорирована, что усиливает общественное напряжение.
Арсене отметила, что в стране наблюдаются печальные случаи преследования сторонников Джеорджеску, или тех, кто не согласен с политикой нынешних властей.
"Причем, травле могут подвергаться не только политики. Ситуация ещё серьёзнее. Недавно мишенью преследований стала популярная певица Сильвия Думитреску, которая публично выразила поддержку Джеорджеску и стала объектом ненависти в интернете и социальных сетях. Есть и другие примеры", - добавила Арсене.
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Собеседница не исключила, что власти Румынии могут ужесточить меры против оппозиции, что может усилить в стране социальное напряжение.
"Я не знаю, как далеко могут зайти власти с арестами оппонентов, но меры против оппозиции могут быть ужесточены. Нужно посмотреть, что произойдет в ближайшие дни. Напряжение в обществе растёт", - заключила она.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.
Новые президентские выборы в стране запланированы на май.
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