https://ria.ru/20250227/ekaterinburg-2001860632.html

СК возбудил дело после нападения ротвейлера на женщину с ребенком на Урале

СК возбудил дело после нападения ротвейлера на женщину с ребенком на Урале - РИА Новости, 27.02.2025

СК возбудил дело после нападения ротвейлера на женщину с ребенком на Урале

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения ротвейлера на женщину с ребенком, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T08:44:00+03:00

2025-02-27T08:44:00+03:00

2025-02-27T10:50:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев — РИА Новости. В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения ротвейлера на женщину с ребенком, сообщило региональное управление Следственного комитета. "Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург <…> возбуждено уголовное дело по статье 118 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", — говорится в релизе. Накануне днем в уральской столице ротвейлер напал на ребенка и покусал его мать, которая пыталась закрыть собой сына. Женщину с укусами доставили в травмпункт.В СК уточнили, что для определения степени тяжести вреда, причиненного пострадавшей, проведут судебно-медицинскую экспертизу.

https://ria.ru/20250226/sk-2001708194.html

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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе